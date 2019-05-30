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То ли еще будет: сеть насмешили жалобы боевика «ДНР» на плохое отношение мирных граждан
Интернет-пользователи жестко ответили на жалобы медика из «милиции ДНР» Лилии Николаевой, которая посетовала на то, что возвращающиеся в свои дома дончане высказывают недовольство боевиками. Ранее в сеть выложили фото из временно оккупированного Донецка, заваленного мусором.
«Вы представляете, тут всякие понавозвращались и неадекватно реагируют на наших мальчиков в военной форме. С какой-то злобой, как будто мы делаем что-то плохо», — комментирует видео блогер Necro Mancer.
Вы представляете, тут всякие понавозвращались и неадекватно реагируют на наших мальчиков в военной форме. С какой-то злобой, как будто мы делаем что-то плохо https://t.co/ekNroCgttS #11омсп #1ак #роа #Николаева pic.twitter.com/G8XIegJfsd— Necro Mancer (@666_mancer) 29 мая 2019 г.
Под этим постом «отметилось» немало комментаторов:
«У меня по дому стреляли в 2014 году потому, что рядом стоял миномет российских казаков и вел огонь, а по домам знакомых не стреляли. Наверно потому, что рядом не было огневой точки сепаров. В дом дяди прилетело потому, что рядом был блокпост. А еще знакомым крышу снесло из-за БМП-1».
«Народ просыпается походу».
«Скоро резать начнут в трамваях и мочить в сортирах».
«Донецк превращается из города- миллионника в раздолбанное захолустье без работы и перспектив. Вот жители и ненавидят дыровоенов, т.к. до их прихода жили однозначно лучше».
«Нахватаются гадостей всяких у фошиздов и обижают попочленцов. „Путенпамаги“ не пробовали кричать?»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ФСБ России пытается полностью получить контроль над оккупированными районами Донбасса, ослабив позиции помощника президента РФ Владислава Суркова и его ставленника — главаря донецких боевиков Дениса Пушилина.
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