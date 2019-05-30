Украина

То ли еще будет: сеть насмешили жалобы боевика «ДНР» на плохое отношение мирных граждан

Интернет-пользователи жестко ответили на жалобы медика из «милиции ДНР» Лилии Николаевой, которая посетовала на то, что возвращающиеся в свои дома дончане высказывают недовольство боевиками. Ранее в сеть выложили фото из временно оккупированного Донецка, заваленного мусором.

«Вы представляете, тут всякие понавозвращались и неадекватно реагируют на наших мальчиков в военной форме. С какой-то злобой, как будто мы делаем что-то плохо», — комментирует видео блогер Necro Mancer.

Под этим постом «отметилось» немало комментаторов:

«У меня по дому стреляли в 2014 году потому, что рядом стоял миномет российских казаков и вел огонь, а по домам знакомых не стреляли. Наверно потому, что рядом не было огневой точки сепаров. В дом дяди прилетело потому, что рядом был блокпост. А еще знакомым крышу снесло из-за БМП-1».

«Народ просыпается походу».

«Скоро резать начнут в трамваях и мочить в сортирах».

«Донецк превращается из города- миллионника в раздолбанное захолустье без работы и перспектив. Вот жители и ненавидят дыровоенов, т.к. до их прихода жили однозначно лучше».

«Нахватаются гадостей всяких у фошиздов и обижают попочленцов. „Путенпамаги“ не пробовали кричать?»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ФСБ России пытается полностью получить контроль над оккупированными районами Донбасса, ослабив позиции помощника президента РФ Владислава Суркова и его ставленника — главаря донецких боевиков Дениса Пушилина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter