«Весна пустит слезу»: синоптик дала прогноз погоды на 31 мая

Общество

Последний день весны, пятница, 31 мая, в западных областях будет дождливым с дневной температурой до +23 градусов. Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в четверг, 30 мая.

«Весна в Украине завершится — чем бы вы думали? — правильно! Дождями в западных областях! Единственный намек на сухой островок 31 мая — Волынь и Ровенская область. Плюс еще завтра дожди с грозами пройдут также в северной части и Винницкой области. На остальной территории — сухо, солнечно», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Она также предупреждает, что в регионах, где пройдут грозы, ветер может «рвануть».

«Температура воздуха ожидается самой высокой на юге и востоке Украины, а также в Днепре и районах области: + 26 + 32 градуса. В общем предполагается + 25 + 30 градусов, на западе + 18 + 23 градуса», — сообщает синоптик.

Что же касается погоды в Киеве, то 31 мая весна «таки пустит слезу прощания» — в Киеве ожидается дождь и гроза, температура — до +25 градусов.

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