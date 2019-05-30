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«Весна пустит слезу»: синоптик дала прогноз погоды на 31 мая
Последний день весны, пятница, 31 мая, в западных областях будет дождливым с дневной температурой до +23 градусов. Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине в четверг, 30 мая.
«Весна в Украине завершится — чем бы вы думали? — правильно! Дождями в западных областях! Единственный намек на сухой островок 31 мая — Волынь и Ровенская область. Плюс еще завтра дожди с грозами пройдут также в северной части и Винницкой области. На остальной территории — сухо, солнечно», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.
Она также предупреждает, что в регионах, где пройдут грозы, ветер может «рвануть».
«Температура воздуха ожидается самой высокой на юге и востоке Украины, а также в Днепре и районах области: + 26 + 32 градуса. В общем предполагается + 25 + 30 градусов, на западе + 18 + 23 градуса», — сообщает синоптик.
Что же касается погоды в Киеве, то 31 мая весна «таки пустит слезу прощания» — в Киеве ожидается дождь и гроза, температура — до +25 градусов.
Эксклюзивный материал «Жаркий конец весны и температурные качели летом: прогноз погоды на ближайшие недели» читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!