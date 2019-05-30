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Дела житейские

Неужели возможно, чтобы уборка в доме коренным образом изменила нашу жизнь, помогла в работе и улучшила взаимоотношения с любимым человеком? Это смотря какая уборка. Если просто пройтись со щеткой и позапихивать вещи в шкафы перед приходом гостей, — конечно, нет, а вот если решиться на уборку и организацию пространства по методу КонМари, в нашей жизни действительно могут произойти чудеса. Создательница метода — японка Мари Кондо. Она росла странным ребенком. Вместо того чтобы играть с подружками, занималась… уборкой и раскладывала вещи по полочкам. Родители думали, что ее призвание — быть хорошей домохозяйкой. А их дочь заработала миллионы, помогая другим людям избавляться от хлама и тем самым улучшать качество собственной жизни (кстати, у Мари Кондо уже есть последователи и в Украине). Сейчас Мари Кондо — одна из самых востребованных в мире консультантов по организации домашнего быта, автор четырех бестселлеров, проданных в тридцати странах тиражом более 3 миллионов экземпляров. В 2015 году Мари вошла в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о подругах-киевлянках, создавших благотворительную интернет-барахолку: средства от реализации подержанных вещей идут на помощь онкобольным.

Главная цель метода — не просто избавиться от вещей, которые не нужны или не подходят, но и не приносят положительных эмоций

Итак, что же такое избавление от хлама по методу КонМари?

На первый взгляд, это несложные и очень практичные советы по организации пространства, выбрасыванию ненужных вещей и правильному складыванию. Однако не нужно путать его с привычной генеральной «чисткой»: вытащили все ненужное, вынесли на помойку, а освободившиеся полки наполнили другими такими же ненужными вещами. Главная цель метода КонМари — окружить себя радостью. Избавиться от вещей, которые не просто не нужны или не подходят, но не приносят положительных эмоций. Остальную обувь, одежду и книги расставить по строго определенным местам, где они «будут жить», и наслаждаться полученным результатом.

«Настоящая жизнь начинается только после того, как вы приведете в порядок свой дом, — объясняет Мари Кондо. — После этого вам станет ясно, в чем смысл и предназначение каждой вещи. Вы поймете их истинную ценность и научитесь осознанно обращаться с ними. Такой подход — залог не только физической чистоты, но и ясности ума и внутренней гармонии. Он позволяет ощутить, каково это — быть окруженным только теми вещами, которые вас радуют. Это оттачивает нашу способность выбирать работу, людей вокруг. Мы начинаем чувствовать, что нас на работе, в семье, в общении радует, а что нет. Мы начинаем руководствоваться принципом такого отбора во всем, что нас окружает. И потом в нашей жизни начинаются чудеса».

Мари Кондо — одна из самых востребованных в мире консультантов по организации домашнего быта, автор четырех бестселлеров, проданных в тридцати странах тиражом более 3 миллионов экземпляров

Мари Кондо подчеркивает, что очень важно соблюдать правила последовательности уборки. Например, убирать вещи не по комнатам, а по категориям. Сначала одежду, книги, потом бумаги, потом «комоно» (японское определение всякой всячины и мелочей) и памятные вещи и сувениры. То есть важно не идти убирать в спальне, одновременно пытаясь упорядочить шкаф с книгами, постельное белье, одежду и полки с бижутерией. А в первый день заняться одеждой — всей, которая есть в доме, где бы она ни лежала. Вываливаем все на кучу — это важно, чтобы видеть объем того, чем вы обладаете, и реально оценивать, насколько вам все это нужно. Потом складываем в мешок то, что не приносит радости.

«Даже если кажется, что вещь очень нужная, практичная, например термобелье, которое мы надеваем в самые лютые морозы, но которое не вызывает в нас никаких положительных эмоций, я советую людям распрощаться с ней, — пишет Мари Кондо. — Кажется, что это безответственно с моей стороны. Но я всерьез изучала искусство уборки и, когда сама попрощалась с огромным количеством вещей, не приносящих радости, обнаружила, что ни одна из них, даже самая практичная, не понадобилась впредь. Всегда находилось что-то, чем можно было ее заменить».

Избавиться от «безрадостных» вещей можно разными способами — продать, отдать, подарить. Главное — сделать это быстро. «Серые зоны» с пакетами вещей, которые мы «потом когда-нибудь кому-нибудь отдадим», — под запретом. Как и хранение оставшихся вещей в пакетах и кульках. Мари Кондо утверждает, что все — от книг до носков и футболок — должно храниться не горизонтально, а вертикально. Для этого есть смысл сделать в ящиках и на полках перегородки или использовать коробки из-под обуви, в которых одежда и все остальное будут храниться вертикально. Так мы сразу сможем найти нужную вещь, а одежда, если ее правильно сложить, к тому же еще и не мнется.

Даже носки, сложенные по методу КонМари, выглядят гораздо аккуратнее и занимают меньше места. Фото из семейного альбома

Еще один интересный нюанс: отдавая или продавая ненужную одежду или пару туфель, нужно их… поблагодарить. Буквально. Взять в руки, сказать «спасибо» за верную службу, попрощаться — и тогда уже избавиться. Так мы учимся ценить нашу собственность и заботиться о будущих вещах. Оставшимся одежде, обуви и книгам нужно найти место. Это важно. Не просто запихнуть на любую полку, а вдумчиво выбрать место, где этой вещи будет уютно. Полупустые полки и шкафы, выглядящие одиноко и голо, заполняем тем, что дарит нам радость и удовольствие — новыми книгами, удобными красивыми вещами, которые мы точно будем использовать.

«Я поражалась, сколько всего скопилось у меня дома. Коробки с пуговицами, огромное количество бейсболок, шапок, вечерних платьев…»

О том, как преобразившийся дом, наполненный позитивными эмоциями, меняет жизнь, «ФАКТАМ» рассказала Оксана Красуля — украинка, переехавшая в Силиконовую долину США, и автор книги «Знакомьтесь без заморочек».

— Когда я жила в Украине, то носила красивую нарядную одежду, которую для меня шили на заказ, — рассказывает «ФАКТАМ» Оксана Красуля. — Однако многих вещей, в том числе элементов декора, вазочек, шкатулочек, я не могла себе позволить, поскольку жила одна и обеспечивала себя сама. А когда вышла замуж и переехала в Америку, расслабилась: вокруг было так много красивых безделушек, которые вроде бы и не нужны, но почему бы не побаловать себя и не купить понравившуюся вещицу? В результате дома скопилось немыслимое количество хлама, который стал меня очень угнетать. Я разбирала, складывала, выбрасывала, но через три месяца все возвращалось на круги своя. Причем чем больше у нас с мужем было свободного места, тем больше мы обрастали всяким хламом. Казалось, этому нет конца! К тому же я живу с мужчиной, которому все надо и который просто не может выбрасывать вещи — вдруг пригодятся! А я как человек творческий (Оксана делает на заказ и декорирует невероятной красоты торты. — Авт.) не могу настроиться на работу, если открываю шкаф и вижу кучу чего-то, что непонятно зачем там лежит. Надо было давно все это выбросить, но неожиданно срабатывала жадность: а вдруг я немного похудею и влезу в эти брючки? А эта кофточка пусть полежит — я когда-нибудь под нее юбку прикуплю. Но «когда-нибудь» не наступало, дом продолжал обрастать хламом.

Книга Мари Кондо «Магическая уборка, которая изменит жизнь» попала мне в руки года полтора назад, я ее прочла, вдохновилась, но воплощать в жизнь тогда не стала: застряла на методике все тщательно складывать. Подумала: «Это не для меня, у меня и времени столько нет». А недавно на Netflix начали выходить реалити-шоу Мари Кондо, где она приходит домой к людям и помогает им наводить порядок. Среди героев этих сюжетов есть женщина с двумя детьми, есть однополые семьи, супружеская пара, в которой женщина тот еще Плюшкин, а мужчина, наоборот, пытается поддерживать в доме порядок. Мари помогает им организовать пространство в доме и избавиться от лишнего. Увидев разницу между «до» и «после» в домах у ее клиентов, я наконец-то решилась.

В Америке Оксана Красуля делает на заказ и декорирует тирамису. Фото из семейного альбома. Фото из семейного альбома

— С чего начали?

— Вывалила на кровать всю одежду, сумочки, обувь — и… запаниковала: «Что же я вечером это начала, я же до утра не закончу!» Но разбор полетов прошел на удивление быстро. Вещи из категории «может быть» ушли все. Даже удивительно: берешь в руки любую футболку и сразу понимаешь, нужна она тебе или нет.

Когда навела в спальне порядок — настоящий, такой, как хотела, — с удивлением обнаружила, что стала спокойнее, лучше спать.

Потом настала очередь кухни — я отдала на благотворительность большие кастрюли (мы с мужем живем вдвоем, нам не пригодятся), бокалы и фужеры (не пьем алкоголь), приспособления для приготовления творога (не ем молочного), стеклянные формы, декоративные салфетки, одноразовую посуду…

Я поражалась, сколько всего скопилось у меня дома. Эти коробки с пуговицами, отпоротыми со старой одежды, огромное количество бейсболок и шапок. А вечерние платья? Нарядную одежду в Америке носят только по большому поводу. Выйдешь в красивом платье на улицу — сразу спросят, ты в ресторан или на день рождения. Так что элегантные вечерние туалеты мне тут тоже не пригодятся. Американцы отдают предпочтение удобной и практичной одежде. Но я в кроссовках не хожу — только бегаю. Не хочу терять женственность.

«Уборка по КонМари — отличная прививка против шопинга. Я теперь без списка в магазин ни ногой»

— Уборка по методу КонМари изменила не только ваш дом, но и вас?

— Кардинально. На очищенное место приходит что-то новое и прекрасное. Например, книги, которые я всегда хотела прочесть. Теперь у меня гораздо меньше одежды, но вся она любимая. Я беру в руки любую вещь, и мне радостно. Дома стало больше пространства, легче дышать. Появился простор для мысли и фантазии, неожиданно решились сложные вопросы в бизнесе, над которыми я безуспешно ломала голову.

У меня меняется характер. Я научилась говорить «нет» подружкам, которые приносят мне свою одежду со словами: «Мне не нужно, а тебе пригодится». Вот не пригодится! Мне стало очень нравиться дома, появилось потрясающее чувство комфорта. Кто бы мог подумать, что избавление от хлама не просто преображает дом, но еще и помогает в бизнесе, укрепляет семью и наполняет жизнь радостью и светом.

— Как, кстати, на все эти изменения реагируют ваши близкие?

— По-разному, — смеется Оксана. — Когда я только начала смотреть реалити-шоу Мари Кондо, муж ходил и хмурился. Зато теперь, когда мы оба избавились от всего ненужного, он признает, что в доме стало гораздо уютнее. Осталось только убрать в гараже и библиотеке. Сергею тяжело на это решиться, но он уже согласился — это будет подарок мне на годовщину нашей свадьбы. Подружки теперь не берут меня с собой на шопинг. Мало того что я сама не покупаю ничего лишнего, так еще и их отговариваю: «Зачем тебе это? У тебя же столько вещей!»

Уборка по КонМари — отличная прививка против шопинга. Я теперь без списка в магазин ни ногой. Если нужны босоножки — иду строго за ними, покупаю и возвращаюсь обратно. С другой стороны, мне теперь стало непросто что-то выбрать, я стала слишком избирательна. Вот, например, сейчас мне нужен новый телефон. В Америке выбор гораздо меньше, чем в Украине: все мобильные телефоны одинаковые — здоровенные сенсорные «лопаты». А мне же не в огороде им копать! Я хочу маленький, удобный, чтобы работал хотя бы два года и не был баснословно дорогим. В общем, никак не могу определиться, какой телефон купить. Шучу с подружками, что мужа себе выбирала быстрее, чем мобильный. Зато я точно знаю: если уж куплю, то такой, который будет меня радовать.

Порядок уборки по методу КонМари Убираем по категориям: одежда — книги — бумаги — комоно — памятное. Выкладываем все наружу. Убираем в правильной последовательности. Благодарим вещи, которые выбрасываем. Определяем место для каждой вещи. Наполняем очищенный дом радостью.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», домашняя пыль может стать причиной ожирения — к таким выводам пришли ученые после исследований. Хотя чрезмерная чистота тоже не идет на пользу здоровью и способствует снижению иммунитета.

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