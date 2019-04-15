Домашняя пыль может стать причиной ожирения: неожиданные результаты исследований

Здоровье

В домашней пыли содержится так много всего, что и представить невозможно. Там есть шерсть и перхоть домашних животных, частицы насекомых, волос и кожи человека, споры плесневых грибов, песок, пылевые клещи, частицы тканей и бумаги, мельчайшие фрагменты материалов, из которых сделаны стены, мебель, а также бактерии, токсины и многое другое. Так что вдыхать бытовую пыль, особенно если ее много, небезопасно, тем более ослабленным и пожилым людям, а также детям. Известно, что домашняя пыль вызывает аллергию. Причем у человека может развиться не только поллиноз, но и бронхиальная астма. Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы специалистов, как себе помочь при аллергическом конъюктивите.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, аллергией на пыль страдают около 40 процентов жителей Земли.

Но специалисты из университета Дьюка предупреждают и о другой проблеме. Оказывается, соединения из домашней пыли способствуют увеличению… жировых отложений, особенно у детей. Исследователи установили, что в среднем ребенок вдыхает до 100 миллиграммов пыли.

Ученые проанализировали 194 образца пыли, которые взяли в домах жителей Северной Каролины. Они исследовали около 100 веществ, содержащихся в пыли, и пришли к выводу, что «две трети из них могут стимулировать развитие жировых клеток, а половина состава — их размножение».

Оказалось, в тех домах, где концентрация опасных веществ, содержащихся в пыли, была повышена, дети имели лишний вес. Какие именно соединения провоцировали увеличение веса, ученые пока не сообщают.

Кстати, специалисты из университета Аризоны доказали, что большая часть пыли попадает в жилище человека вместе c воздухом, а не из-за грязной обуви и верхней одежды, как принято было считать. Однако это не значит, что помещения не нужно проветривать. Наоборот, хорошо время от времени устраивать сквозняк.

Нужно как можно чаще проводить влажную уборку — желательно ежедневно (особенно если в доме аллергик) или как минимум два раза в неделю.

Важно регулярно протирать поверхности мебели, в том числе верхнюю часть шкафа.

Лучше избавиться от мягких игрушек и ковров. Плюшевые игрушки надо часто стирать, а ковры регулярно сдавать в химчистку.

Перьевые подушки замените синтетическими. Желательно, чтобы наполнитель был гипоаллергенным. Почаще выбивайте матрасы, одеяла и подушки. Раз в несколько дней стирайте постель. Также проветривайте постельное белье на балконе — клещи не любят прямых солнечных лучей и холода. Меняйте одеяла и подушки на новые раз в несколько лет. В старых одеялах живут пылевые клещи.

Шторы лучше заменить на жалюзи, которые легко мыть, либо нужно часто стирать.

Избавьтесь от старого дивана, в котором, скорее всего, множество пылевых клещей. Лучше предпочесть обивку из натуральной или искусственной кожи, чтобы можно было ее мыть. Обшитый тканью диван нужно чаще пылесосить.

Не держите в доме букеты из сухих или искусственных цветов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как отличить аллергию от простуды.



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