3 июня на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит эндокринолог Юлия Булдыгина

Здоровье

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— Часто щитовидная железа вырабатывает чрезмерно много (гипертиреоз) или слишком мало (гипотиреоз) гормонов, — рассказывает врач-эндокринолог высшей категории доцент кафедры эндокринологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, кандидат медицинских наук Юлия Булдыгина. — В первом случае учащается сердцебиение, повышается давление, возникают нервозность, плаксивость. Человек теряет вес: ускоряется обмен веществ, и вся пища быстро «сгорает». Когда гормонов не хватает, обмен веществ замедляется, из-за чего происходит прибавка в весе. Пациент жалуется на слабость, отечность, редкий пульс (брадикардию), забывчивость, сонливость.

— Какие анализы нужны обязательно?

— Исследования на гормоны: ТТГ, который вырабатывает гипофиз, а также те, что производит сама железа — Т3 (тироксин) и Т4 (трийодтиронин). Желательно сделать УЗИ, чтобы «увидеть» структуру щитовидной железы, определить ее размер, выявить узлы.

Под какие заболевания маскируется патология щитовидной железы? Чем опасно увеличение количества гормонов и как его снизить? Можно ли по внешнему виду заподозрить нарушение работы щитовидной железы? Как часто нужно проверять щитовидку?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 3 июня, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит эндокринолог кандидат медицинских наук Юлия Валерьевна Булдыгина. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 13 июня

Читайте также прямую линию с эндокринологом Константином Зуевым: «Человеку, который быстро похудел или поправился, нужно проверить щитовидную железу»

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