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В Киеве "заминировали" сразу несколько университетов: студенты сдают экзамены на улице (видео)
В Киеве неизвестные «заминировали» несколько высших учебных заведений, студенты которых были вынуждены покинуть помещения. Ранее во Львове анонимы «заминировали» вокзал, аэропорт, торговые центры и отель.
Так, «Перепичка ньюз» сообщает: «Нам пишут о массовых минированиях в киевских университетах: КНУКИМ (Киевский национальный университет культуры и искусств), НАУ (Национальный авиационный университет), КНЕУ (Киевский национальный экономический университет) и других. Студенты сдают экзамены на улице. Мальчик, который кричал волки, вырос, и вышел на новый уровень».
«Всего по состоянию на 16:00 30 мая в Киеве было „заминировано“ 12 объектов. В том числе восемь вузов. В частности, Киевский университет им. Бориса Гринченко, Киевский национальный лингвистический университет, Киевский национальный торгово-экономический университет. К счастью, нигде взрывчатку не обнаружили», — рассказала «ФАКТАМ» замначальника отдела коммуникаций столичного главка полиции Яна Неруш.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Полтаве «заминировали» аграрную академию: аноним, сообщивший о взрывчатке, требовал вывести войска с Донбасса.
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