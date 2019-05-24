В Полтаве «заминировали» аграрную академию: аноним требовал вывести войска с Донбасса (фото)

Происшествия

В пятницу, 24 мая, поступило сообщение о минировании Полтавской аграрной академии. Письмо о бомбе с часовым механизмом пришло на электронную почту вуза около 11:00. Секретарь-референт тут же позвонила в полицию.

В письме от некоего Захара Захарова сообщалось: «В университете заложена бомба с часовым механизмом. У вас 24 часа на разминирование. Это месть за боевые действия на Донбассе. Выводите войска или вас ждет волна терактов по всей стране».

Как отмечают правоохранители, ранее подобные требования при минировании не выдвигались.

- Поиски взрывного устройства велись специалистами соответствующих служб на протяжении трех часов, — рассказал «ФАКТАМ» начальник отдела коммуникаций ГУНП в Полтавской области Юрий Сулаев. — Из учебных корпусов и общежитий были эвакуированы студенты и преподаватели. Обследована территория академии и прилегающая к ней. Бомба не найдена.

Теперь идут поиски «минера».



Как сообщали «ФАКТЫ», в мае по Украине прокатилась волна «минирований». В Кривом Роге телефонные террористы «заминировали» ряд объектов, в том числе дом родителей Зеленского. В Киеве в очередной раз «заминировали» Верховную Раду. А в Одессе — сразу 12 важнейших объектов: аэропорт, отели, торговые центры.

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