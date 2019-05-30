- 16:55 Пил водку прямо за рулем: на Луганщине неадекватный водитель устроил гонки с полицией
- 16:53 Канцлером Австрии впервые в истории страны назначена женщина
- 16:37 У экс-начальника одесской полиции генерала Головина проводят обыски: что об этом известно
- 16:32 Цветущая София Ротару после слухов о смертельной болезни поразила внешним видом
- 16:29 Стало известно, когда Трамп и Путин обсудят освобождение пленных украинских моряков
- 16:27 В Китае организаторы международной выставки удивили фантастическим шоу дронов
- 16:23 ДТЭК инвестировал в угольные предприятия «Павлоградуголь» 21 миллиард гривен за 14 лет
- 16:14 В Киеве "заминировали" сразу несколько университетов: студенты сдают экзамены на улице
- 16:11 В киевской больнице отказались помочь ребенку, укушенному клещом: в сети волна возмущения
- 16:06 «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов
В Китае организаторы международной выставки удивили фантастическим шоу дронов (видео)
В конце мая в столице китайской провинции Гуйчжоу городе Гуйян прошла выставка China International Big Data Industry Expo 2019. Она проводилась здесь пятый год подряд. В программу выставки, посвященной теме «инновационного развития и цифрового будущего», вошли разнообразные профессиональные диалоги, форумы, конкурсы, экспозиции и другие мероприятия, которые знакомят с новейшими техническими инновациями. Компании, занимающиеся высокими технологиями, представили свои последние достижения.
Выставка собрала рекордное число участников в этом году. Число стран выросло с 29 до 59, а компаний — с 388 до 448. Большинство из них — китайские фирмы. Иностранных было в этот раз 156.
Открылась выставка фантастическим световым шоу, в котором были задействованы 526 дронов. Беспилотные летательные аппараты выстраивались в ночном небе в трехмерные фигуры, демонстрируя невероятную слаженность. Видео говорит само за себя!
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса. Привоз. Беседуют два приятеля: — Моня, а вот ты в армии служил? — Нет, Лева, не служил… Не взяли меня. — А шо так? По болезни? — Та не! Найти не смогли.