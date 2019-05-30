В Китае организаторы международной выставки удивили фантастическим шоу дронов (видео)

Мир

В конце мая в столице китайской провинции Гуйчжоу городе Гуйян прошла выставка China International Big Data Industry Expo 2019. Она проводилась здесь пятый год подряд. В программу выставки, посвященной теме «инновационного развития и цифрового будущего», вошли разнообразные профессиональные диалоги, форумы, конкурсы, экспозиции и другие мероприятия, которые знакомят с новейшими техническими инновациями. Компании, занимающиеся высокими технологиями, представили свои последние достижения.

Выставка собрала рекордное число участников в этом году. Число стран выросло с 29 до 59, а компаний — с 388 до 448. Большинство из них — китайские фирмы. Иностранных было в этот раз 156.

Открылась выставка фантастическим световым шоу, в котором были задействованы 526 дронов. Беспилотные летательные аппараты выстраивались в ночном небе в трехмерные фигуры, демонстрируя невероятную слаженность. Видео говорит само за себя!

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