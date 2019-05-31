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Команду Зеленского уличили во лжи по поводу закрытых списков на выборах в Раду
После того, как Верховная Рада отказалась рассматривать президентский законопроект об изменении избирательного законодательства, в команде Владимира Зеленского заявляли, что его положения, в частности, закрытые списки, были согласованы на совещании главы государства с представителями парламентских фракций.
Однако в Раде заявляли, что это не так и требовали обнародовать стенограмму заседания. В Администрации президента ее таки опубликовали. «Из стенограммы четко видно, что спикер Андрей Парубий, я, руководители „БПП“, „Народного фронта“ и Радикальной партии Олега Ляшко заявили о неконституционности роспуска. И ни „БПП“, ни „НФ“ не соглашались ни на какие закрытые списки», — пишет первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.
Напомним, что президентский проект закона также предусматривал отмену «мажоритарки» и снижение проходного барьера для партий с 5 до 3 процентов.
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