Никаких офшоров: Вакарчук рассказал о своих квартирах и машинах

Украина

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, который ранее представил новых членов своей команды, с которыми собирается идти на выборы в Верховную Раду, заявил, что он в бизнесе никак не связан с олигархами и что у него нет офшорных компаний.

«У меня нет никакой недвижимости за рубежом и никогда не было. Я ни на кого ничего не записывал», — заявил Вакарчук в интервью «Лиге» и добавил, что он — достаточно скромный в быту человек.

Он также отметил, что, владеет двумя квартирами в Киеве, но в одной давно не живет. Также у него нет вилл за рубежом. «Я не хотел бы комментировать декларации других деятелей украинской политики. У меня есть одна машина Range rover, ей примерно пять лет. Есть банковские счета (на них около 12 млн. грн). Но у меня нет никаких офшорных компаний. Я никак не связан в бизнесе с олигархами», — добавил Святослав Вакарчук.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналисты-расследователи обнаружили на итальянском курорте Форте-дей-Марми виллу, которая принадлежит президенту Владимиру Зеленскому. В ней 15-комнат, она расположена в 600 метрах от побережья.

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