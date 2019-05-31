Политика

Будет большой конфликт: в Украине рассказали, при каком условии Саакашвили пойдет войной на Зеленского

Вернувшийся недавно в Украину экс-президент Грузии Михаил Саакашвили повлияет на политический расклад в нашей стране. Он не будет сидеть сложа руки, хотя и заявляет, что не собирается идти в политику. Если бывший губернатор Одесской области не увидит для себя перспектив для политического развития в Украине, он может начать войну против президента. Тогда возможен большой конфликт между Зеленским и Саакашвили. Об этом в интервью «ФАКТАМ» заявил аналитик центра «Украинский институт будущего» Игар Тышкевич.

Эксперт считает, что Саакашвили — это политик, который постоянно будет находится в состоянии борьбы с кем-то или с чем-то.

«Где бы он ни был — он всегда будет воевать. Так уж он устроен. Михо нет разницы, какую он будет занимать должность», — так Тышкевич ответил на вопрос, действительно ли бывший глава Грузии займет в Украине должность генпрокурора.

Отметим, некоторые эксперты считают, что Саакашвили может превратиться из союзника Владимира Зеленского в ярого противника президента.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что вернувшийся в Украину Михаил Саакашвили уже рассказал, за что он будет критиковать президента Зеленского.

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