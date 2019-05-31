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Победитель "МастерШеф" объявил о создании партии "Свидетели шаурмы": соцсети отреагировали
Известный украинский бренд-шеф Евгений Клопотенко — победитель «МастерШефа» и эксперт шоу «Сніданок з 1+1», который неоднократно делился с «ФАКТАМИ» эксклюзивными рецептами, сфотографировался на вокзале в Константиновке с шаурмой и заявил, что хочет в политику. Кулинар предложил создать партию «Свидетели шаурмы», ведь запах этого фастфуда есть на вокзалах любого города. ⠀
«Я предлагаю создать партию „Свидетели шаурмы“, видит (и слышит своим носом) Бог — не только Киев пахнет шаурмой. Так пахнет каждый вокзал в Украине. Я сейчас в Константиновке, в выходные был в Одессе и Херсоне, на прошлой неделе в Черкассах, поэтому, поверьте — знаю, о чем говорю. „Свидетели шаурмы“ — партия, на которую мы заслуживаем», — написал он.
Комментарии фолловеров знаменитого повара не заставили себя ждать.
«Женя, в нас в Україні людина з пателнею в руках може більше зробити для держави, чим людина з мандатом».
«Давайте уже «Свідки перепічки».
«Я з Вами! Завітайте ще до Запоріжжя! Там рай шаурми! Ваша партія зросте в рази».
«Вчора вперше за свої 38 спробувала шаурму! І я готова віддати свій голос, бути ідеологістом, але відредагувати „соус“».
«Варто подумати. Що буде основним завданням такої партії?»
«Жень, иди. Честно. Без шуток. Такие нам нужны. У которых есть понятие „человеческий фактор“. А я тебя научу одному секретному блюду, которое украинцы редко пробовали».
«Може якусь іншу назву візьмете, а то боюсь що Зе може претендувати на таку назву… може партія Вареник чи Кров"янка… можно Смалець».
Напомним, президент Зеленский, перед вылетом во Львов по пути в аэропорт сфотографировался с членами своей команды на автозаправке Socar, где все выпили кофе и перекусили шаурмой. Фото разлетелось по сети с ироничными комментариями, особенно все обратили внимание на шаурму, которую Зеленский почему-то ассоциирует с Киевом. Некоторые фолловеры с иронией предложили немного изменить герб Киева, поместив в руку архангела Михаила шаурму.
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