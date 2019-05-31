Общество

Зачем была эта война? Шефиру задали неудобный вопрос о дружбе с Россией

Скандальное интервью совладельца студии «Квартал 95» Бориса Шефира, который публично высказал надежды на возвращение своего продукта на российский рынок, а также выступил против квот на использование украинского языка, вызвало бурю негодования в украинском обществе. В своей статье обозреватель «ФАКТОВ» Ярослав Жаренов задает риторический вопрос бизнесмену, компания которого производит большую часть контента для украинского ТВ, «Зачем была эта война?»

«Зачем сотни тысяч украинцев прошли через зону АТО? Волонтеры, добровольцы, медики? Зачем тогда тот же „Квартал“ помогал бойцам на передовой, если война не нужна и мы, оказывается, можем запросто ее закончить?», — пишет Жаренов.

Он спрашивает: как быть с 13 тысячами жертв, миллионами переселенцев, разрушенной инфраструктурой, вывезеными в Россию заводами, тысячами пенсионеров, которые вынуждены находиться заложниками в так называемых «ДНР» и «ЛНР», курируемых Россией.

Как можно говорить о торговле с РФ, после того, как Россия нагло украла у Украины Крым и развязала войну на Донбассе.

В интервью коллегам из «Детектор медиа» Шефир несколько раз пожаловался на то, что украинский рынок не готов платить за контент столько, сколько платят на росТВ.

Как пишет Жаренов, в России открыто говорят о возможности контролировать Украину через медийное пространство. Он приводит слова депутата Госдумы РФ Леонида Калашникова: «Если они (США) поставили „Джавелины“, мы должны тоже направить „оружие“ украинцам… Финансируйте журналистов, студентов, газеты делайте, телевидение, тарелки всем поставьте — это стоит в тысячи раз дешевле».

Отметим, что в Администрации президента Зеленского заявили, что Борис Шефир высказал свое личное мнение, он не является официальным лицом, а позиция главы государства и его команды диаметрально противоположная.

Напомним, украинские политики жестко отреагировали на интервью Бориса Шефира.

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