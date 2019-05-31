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«Ошибка неопытного секретаря»: генпрокурора Луценко не пригласили на совещание СНБО
Генерального прокурора Украины Юрия Луценко не пригласили на совещание Совета национальной безопасности и обороны, состоявшееся в пятницу, 31 мая. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с участием членов Совета национальной безопасности и обороны Украины, посвященное энергетической безопасности. Судя по фото участников, на первое заседание СНБО при участии президента Зеленского были приглашены все члены Совета нацбезопасности, кроме генерального прокурора Юрия Луценко. Проверила — из состава СНБО не исключен «, — написала Сарган.
Также пресс-секретарь Луценко выразила надежду, что эта «ошибка неопытного секретаря» будет в следующий раз исправлена
Напомним, что 31 мая президент Владимир Зеленский указом указ № 340 изменил состав СНБО. Согласно документу, главой СНБО является он сам. Также президент ввел в состав СНБО первого заместителя председателя Службы безопасности Украины — начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины Ивана Баканова, главу Администрации президента Украины Андрея Богдана, секретаря СНБО Александра Данилюка. Кроме того, в СНБО вошли министр финансов Оксана Маркарова, заместители главы Администрации президента Вадим Пристайко и Руслан Рябошапка и начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Согласно указу, из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины выведены Игорь Райнин, Александр Турчинов, Виктор Муженко и Юрий Стець. Указ вступает в силу со дня его опубликования.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что первое заседание обновленного состава СНБО, состоявшееся 31 мая, было проведено в новом формате и не может считаться полноценным. По его словам, на заседании президент Зеленский сообщил об итогах поездки во Львовскую область, где при обвале на шахте погибли два горняка. Поэтому Кабинет Министров получил поручение в течение ближайших 10 дней предложить варианты решения приоритетных проблем в энергетической сфере. Кроме того, обсуждалась ситуация на энергорынке, которая может осложниться в связи с ограничением поставок нефти и дизтоплива из РФ со 2 июня. В настоящее время начата подготовка к полноценному заседанию Совета, которое решено посвятить войне на востоке, второе же заседание снова посвятят проблемам в энергетике.
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