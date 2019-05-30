Стало известно, когда Трамп и Путин обсудят освобождение пленных украинских моряков

Мир

На июньской встрече между президентами США Дональдом Трампом и России Владимиром Путиным будет рассмотрен вопрос пленных украинских моряков, которых захватили россияне в районе Керченского пролива осенью 2018 года. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер в ходе выступления в Фонде Карнеги в Вашингтоне.

По его словам, встреча двух президентов планировалась в декабре прошлого года в Аргентине. Она была отменена из-за того, что за неделю до того Россия атаковала украинский флот, захватила корабли и моряков, переместив их на свою территорию.

Он подчеркнул, что США настаивают на освобождении моряков.

«Действия России не соответствуют международному праву, у них нет оснований в дальнейшем удерживать моряков», — отметил спецпредставитель США.

По словам Волкера, этот вопрос остается на повестке дня отношений США и России и будет обсуждаться на запланированной на июнь встрече президентов.

Напомним, Международный трибунал ООН по морскому праву в Гамбурге потребовал от России освободить украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Также от Москвы требуется освободить 24 пленных украинских моряков. Причем выполнить приказ трибунала РФ должна немедленно. Тем не менее в России решили пока игнорировать решение. В МИД РФ заявили, что трибунал не вправе разбирать случившееся в Черном море 25 ноября 2018 года.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной.

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