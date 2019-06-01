"Только бизнес" не получится: Зеленского предупредили о хитром замысле Путина

Украина

Новому президенту Владимиру Зеленскому не стоит рассчитывать на то, что с российским лидером Владимиром Путины удастся выстроить отношения, исходя исключительно из экономических расчетов. У хозяина Кремля гораздо более гибкая тактика, рассчитанная на то, чтобы получить «ручную Украину». Об этом пишет в своей статье главный редактор ZN.UA Юлия Мостовая.

«Путин не торопится закрывать тему войны на Донбассе. Зачем? Он ведь еще не получил того, что хотел, — ручную Украину. Зато российский бизнес торопится выйти с предложениями к новой украинской власти в обход опостылевшего бутылочного горлышка Медведчука. Уже сейчас Киев, Вена и Варшава наполнены переговорщиками, сулящими золотые горы за новые схемы в поставках газа, угля, нефти из России в Украину. Пряничные лотки на фоне кремлевской выставки кнутов. В этом всем новому президенту еще предстоит разобраться. И бескоренной подход Бориса Шефира „только бизнес“ — в отношениях с РФ никак не подходит», — полагает она.

Также Юлия Мостовая не советует новому главе государства «бросаться хлесткими заявлениями с призывом к странам СНГ повторить опыт Украины: оппозиции этих стран уже окрылялись украинскими Майданами, а потом прибивались к земле их экономическими и коррупционными последствиями. Кроме того, для того чтобы «дерзить», нужно иметь за собой объединенную страну (а 73% проголосовавших против Порошенко — это еще далеко не объединение общества); нужно иметь развитый средний класс, который служит гарантом экономической стабильности, человеческого достоинства, демократии, а не охлократии. А также нужен, мощный госбюджет.

«Не надо таскать тигра за усы, а потом прятаться за народ на референдуме, отводя людям право подписания капитуляции. Я, как и все, вижу результаты социологических опросов об отношениях с Россией и к России, и они меня, как гражданина, честно говоря, не радуют. Но президента избрали для принятия решений. И лучше пусть будет плохо ему, чем тошно народу, который может ужаснуться результатам собственного волеизъявления», — резюмирует автор.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», совладелец группы «Квартал 95» Борис Шефир в интервью изданию «Детектор медиа» озвучил тезисы, которые вызвали неоднозначную реакцию в обществе. В частности, Шефир выступает за отмену квот на использование украинского языка на ТВ и радио. Более того, бизнес-партнер президента надеется на то, что украинские компании в ближайшие годы смогут вернуться на российский рынок со своим медиа-продуктом, а с хозяином Кремля можно будет «договориться», так как он «не маньяк» и вполне трезвомыслящий человек.

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