Украина

У боевиков была истерика: в сети показали фото диверсии на оккупированном Донбассе

На оккупированной боевиками территории Донецкой области неизвестные патриоты Украины устроили идеологическую диверсию, сбросив массу «образовательных» листовок, посвященных обещанной Путиным раздаче паспортов РФ жителям Донбасса.

В листовках, которые нашли на своих дворах жители оккупированной Саханки на Приазовье, в частности, разъяснено, что дополнительно потребуется для получения «паспортины»:

знать государственный язык, что необходимо подтвердить сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ);

знать Конституцию РФ, сдать тест на знание ее положений;

иметь законный источник доходов (не менее 260 тысяч рублей);

жить последующие 6 лет непрерывно на территории РФ.

Отдельно волонтеры напоминают, что мужчины старше 18 лет должны подписать обязательное согласие на прохождение воинской службы на территории РФ.

А в качестве «бонусов» для новоявленных граждан РФ указаны потеря права на социальные выплаты в Украине и включение во всех базах данных родины.

Автор размещенных в сети фото отмечает, что у боевиков при виде листовок была настоящая истерика и они запрещали местным жителям даже прикоснуться к ним.

Напомним, в Крыму правозащитники констатировали нарушение Россией Женевской конвенции в связи с отправкой призывников с полуострова на службу по всей территории РФ.

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