В России устроили истерику из-за сноса памятника Жукову в Харькове

Мир

В России истерично отреагировали на события в Харькове, где 2 июня активистами был снесен памятник маршалу Жукову. Российский МИД захотел получить объяснения от руководства Украины.

Спикер российского МИДа Мария Захарова считает, что снос памятника Жукову — это не рядовое событие, а серьезный вызов для новой власти Украины. «Придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать», — считает она.

Подписчики Захаровой резонно возразили ей, что «в Украине большинству населению плевать на Жукова», и это не украинский герой. И вообще тема Украины в риторике российского МИДа занимает слишком много места.

«Видимо, Вам Украина спать не дает. Давно уже стоит понять: у нас разные истории. Есть лишь ее периоды, которые в какой-то степени одинаковые»;

«Если у российского журналиста или политика отрубить голову, она еще три минуты будет говорить об Украине. МИД должен заниматься своим делом. Вы МИД. И работайте как МИД», — советуют Захаровой.

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов зашел в своей критике с другой стороны и упрекнул Украину за войну с памятниками. «Только с мертвыми солдатами и могут воевать», — написал он, но вместо одобрения получил вал критики.

«Украина отдельная страна, это их право и желание вершить историю»;

«В России тоже пора убирать все памятники палачам»;

«Вот бы и в Беларуси так»;

«Своей страной займитесь», — пишут журналисту его подписчики.

Напомним, памятник маршалу Георгию Жукову свалили за считаные минуты, воспользовавшись веревкой. Обломки скульптуры остались лежать возле постамента. Свои действия активисты объясняли необходимостью наконец завершить декоммунизацию, начатую в мае 2016 года.

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