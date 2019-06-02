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В России устроили истерику из-за сноса памятника Жукову в Харькове
В России истерично отреагировали на события в Харькове, где 2 июня активистами был снесен памятник маршалу Жукову. Российский МИД захотел получить объяснения от руководства Украины.
Спикер российского МИДа Мария Захарова считает, что снос памятника Жукову — это не рядовое событие, а серьезный вызов для новой власти Украины. «Придется расставить знаки препинания в предложении «Осудить нельзя промолчать», — считает она.
Подписчики Захаровой резонно возразили ей, что «в Украине большинству населению плевать на Жукова», и это не украинский герой. И вообще тема Украины в риторике российского МИДа занимает слишком много места.
«Видимо, Вам Украина спать не дает. Давно уже стоит понять: у нас разные истории. Есть лишь ее периоды, которые в какой-то степени одинаковые»;
«Если у российского журналиста или политика отрубить голову, она еще три минуты будет говорить об Украине. МИД должен заниматься своим делом. Вы МИД. И работайте как МИД», — советуют Захаровой.
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов зашел в своей критике с другой стороны и упрекнул Украину за войну с памятниками. «Только с мертвыми солдатами и могут воевать», — написал он, но вместо одобрения получил вал критики.
«Украина отдельная страна, это их право и желание вершить историю»;
«В России тоже пора убирать все памятники палачам»;
«Вот бы и в Беларуси так»;
«Своей страной займитесь», — пишут журналисту его подписчики.
Напомним, памятник маршалу Георгию Жукову свалили за считаные минуты, воспользовавшись веревкой. Обломки скульптуры остались лежать возле постамента. Свои действия активисты объясняли необходимостью наконец завершить декоммунизацию, начатую в мае 2016 года.
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— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?