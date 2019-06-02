Украина

В полиции отреагировали на снос памятника Жукову в Харькове

После сноса в Харькове памятника маршалу Георгию Жукову полиция начала два расследования. Открыты уголовные производства, но со сваленным памятником они связаны только косвенно. Следователей Немышлянского отдела полиции больше интересуют лица, которые распылили слезоточивый газ в толпу.

Из-за слезоточивого газа пострадал трое полицейских, которые дежурили возле сносимого активистами памятника. Правоохранители получили химический ожог глаз и были госпитализированы. Открыты уголовные производства о хулиганстве и о насилии в отношении работника правоохранительного органа.

Напомним, активисты, пришедшие пикетировать съезд политической партии, снесли памятник Жукову на проспекте Петра Григоренко. Скульптуру стянули с постамента, а на ее место водрузили флаг Украины. Памятник раскололся при падении, а затем был дополнительно разбит участниками пикета. Также сносившие памятник активисты попытались сбить надпись с постамента.

На снос памятника уже отреагировали в РФ. А в мэрии Харькова пообещали найти способ восстановить монумент Жукову.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter