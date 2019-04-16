Готова стать бабушкой: Вера Брежнева рассказала о беременности дочери

Шоу-бизнес

37-летняя певица Вера Брежнева, которая ранее откровенно рассказала о перенесенной операции на глазах, продолжает делиться личными переживаниями с поклонниками. Так, артистка призналась, что готова стать бабушкой и не против, чтобы ее старшая дочь Соня родила ей внука. Брежнева говорит, что не ограничивает детей в их выборе, дает полную свободу и всегда старается поддерживать своих дочек, предоставляя им право выбирать и отвечать за свои поступки.

«Я в 18 лет уже сама решала, в какой университет буду поступать, куда идти и что мне делать. Конечно, я всегда говорю дочери, что она может рассчитывать на мою помощь, поддержку… Совет, если ей понадобится. Но я стараюсь себя ограничивать, не лезть в какие-то личные моменты с подружками», — рассказала звезда.

Вера призналась, что родила дочь в 19 лет. Поэтому она не будет против, если ее дочь тоже захочет стать мамой в юном возрасте.

«Будет странно, если я скажу своей дочке: с внуками потерпи. Но на данный момент я не думаю, что Соня хочет детей. Мне кажется, она хочет погулять, покайфовать. И правильно!» — резюмировала Брежнева.

Напомним, 18-летняя Соня, дочь Веры от первого мужа Виталия Войченко, живет и учится в США. Звездная мама устроила ей сюрприз, тайно прилетев к дочке в Америку и устроив для нее яркую вечеринку. Дочь, как две капли воды похожа на звездную маму.

Также Вера воспитывает девятилетнюю Соню от брака с бизнесменом Михаилом Киперманом. Четыре года назад в Италии Брежнева вышла замуж за продюсера Константина Меладзе и мечтает родить ему ребенка.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что известная телеведущая и психолог родила дочь и спустя несколько дней после родов вышла на работу и похвасталась стройной фигурой.

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