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«Робокот»: в Китае создан робот для тех, кто не может иметь пушистого любимца (видео)
Китайская компания Ekasbo создала робота в виде кота под названием Matebot. Об этом пишет Tech Crunch.
Робот выглядит как анимационный черно-белый кот, который способен менять положение корпуса, выражение морды и даже разговаривать. Он реагирует на действия и слова владельца изменением глаз, двигает головой.
Met Matebot the cat robot today! pic.twitter.com/jJaa5EhKC8— Catherine Shu (@CatherineShu) 30 мая 2019 г.
Искусственный интеллект Matebot распознает голос и обладает способностью к обучению: устройство запоминает команды и интонации владельца. Голосовая функция робота работает по принципу разумной колонки. У Matebot есть несколько дополнительных функций, которые контролируются с помощью приложения на телефоне.
По словам создателя «робокота» Чжан Меня, его детище задумывалось как компаньон для тех, кто не может иметь домашних животных.
Роботом-котом можно управлять с помощью приложения для смартфона и может быть интегрирован с системами голосового управления Android.
Отмечается, что стоит устройство около $ 45.
Напомним, что создание роботов может обернуться для человечества и определенными проблемами: в 2015 году американцы Марк Гоулдфидер из Юридической школы Университета Эмори и аспирант-робототехник Йозеф Рейзин задались вопросом: при каких условиях брак с роботом будет зарегистрирован? И пришли к выводу, что ответ зависит от того, признают ли робота личностью. Если такое случится, что робот должен будет принять на себя социальную ответственность, обязательства, предусмотренные законом. Если брак будет законным и никому не причинит вреда, то почему бы нет, делают выводы ученые. В пример приводят регистрацию брака в Сиэтле между Angela Marie Vogel и корпорацией. Хотя вердикт вскоре отменили, прецедент создан.
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