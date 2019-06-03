Наука и технологии

«Робокот»: в Китае создан робот для тех, кто не может иметь пушистого любимца (видео)

Китайская компания Ekasbo создала робота в виде кота под названием Matebot. Об этом пишет Tech Crunch.

Робот выглядит как анимационный черно-белый кот, который способен менять положение корпуса, выражение морды и даже разговаривать. Он реагирует на действия и слова владельца изменением глаз, двигает головой.

Met Matebot the cat robot today! pic.twitter.com/jJaa5EhKC8 — Catherine Shu (@CatherineShu) 30 мая 2019 г.

Искусственный интеллект Matebot распознает голос и обладает способностью к обучению: устройство запоминает команды и интонации владельца. Голосовая функция робота работает по принципу разумной колонки. У Matebot есть несколько дополнительных функций, которые контролируются с помощью приложения на телефоне.

По словам создателя «робокота» Чжан Меня, его детище задумывалось как компаньон для тех, кто не может иметь домашних животных.

Роботом-котом можно управлять с помощью приложения для смартфона и может быть интегрирован с системами голосового управления Android.

Отмечается, что стоит устройство около $ 45.

Напомним, что создание роботов может обернуться для человечества и определенными проблемами: в 2015 году американцы Марк Гоулдфидер из Юридической школы Университета Эмори и аспирант-робототехник Йозеф Рейзин задались вопросом: при каких условиях брак с роботом будет зарегистрирован? И пришли к выводу, что ответ зависит от того, признают ли робота личностью. Если такое случится, что робот должен будет принять на себя социальную ответственность, обязательства, предусмотренные законом. Если брак будет законным и никому не причинит вреда, то почему бы нет, делают выводы ученые. В пример приводят регистрацию брака в Сиэтле между Angela Marie Vogel и корпорацией. Хотя вердикт вскоре отменили, прецедент создан.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России аниматора в костюме выдали за «самого современного робота» Бориса. «Чудо техники» показали на форуме в Ярославле, куда должен был приехать российский президент Владимир Путин.

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