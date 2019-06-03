«Жутко напряженный период»: астролог рассказал, потеряет ли Украина Томос из-за конфликта в ПЦУ

Украина

Конфликт между главой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифанием и патриархом Филаретом постепенно сойдет на нет, причем уже в обозримом будущем. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

«В июне украинское православие будет переживать жутко напряженный период. Поскольку Юпитер как раз в этом месяце будет находиться в „жестком квадрате“ к Нептуну, а обе эти планеты связаны с верой и религией. Из-за такой комбинации планет в середине июня может обостриться религиозная борьба и противостояние между представителями разных конфессий в мире (например, между христианами и мусульманами). И Украина тут не станет исключением, потому нам стоит опасаться серьезной борьбы между православными церквями и конфликтов в недавно созданной церкви — ПЦУ», — сказал астролог.

По словам Росса, конфликт должен разрешиться довольно скоро, ситуация прояснится в 20-х числах июня.

«Если говорить о конфликте Епифания и Филарета, то в данной ситуации проявилась чисто водолейская натура предстоятеля новой церкви. Водолеям свойственно внезапно менять свое поведение, отношение, мнение. Епифаний, как я и прогнозировал ранее, не смог долго оставаться в подчиненном положении по отношению к патриарху Филарету и стал отходить от него, постепенно выходя на первый план. Собственно, потому-то на Епифания Филарет и обиделся», — объяснил эксперт.

Росс прогнозирует, что данный конфликт разрешится в пользу Епифания — в астрологическом плане у него более благоприятная ситуация.

«Епифаний, в итоге, просто переберет все бразды правления новой церковью в свои руки. Кроме того, хочу успокоить и заверить, что Украина Томос об автокефалии церкви не потеряет. Утратой Томоса даже „не пахнет“. Этого не произойдет», — заявил астролог.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Православная церковь Украины (ПЦУ) разъяснила, почему Киевского патриархата (УПЦ КП) больше нет, напомнив, что он вошел в состав ПЦУ на Объединительном соборе. В частности, 24 мая состоялось заседание Священного синода. На нем стороны обсудили ситуацию, которая сложилась в ПЦУ, и заявления, которые звучали в течение последних двух недель. Но Филарет продолжил настаивать на том, что Киевский патриархат еще существует и его не сняли с регистрации. Впоследствии предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний издал указ, согласно которому документы от имени религиозного объединения «Украинская православная церковь Киевского патриархата», выданные после 30 января 2019 года, являются недействительными.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter