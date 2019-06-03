Не понравилась: Саакашвили рассказал, как в Киеве пробовал марихуану

Украина

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который вернулся в Украину и намерен активно участвовать в политической жизни страны, признался, что в студенческие годы пробовал наркотики.

Отвечая на вопрос ТСН, употреблял ли он экстази, когда жил в Нидерландах, Саакашвили, окончивший факультет международного права Института международных отношений КНУ, сказал: «Нет. Когда-то, когда я был студентом, я марихуану пробовал. Но мне не понравилось. И мне не нравится вкус и запах. Поэтому я не фан. Но там, в Амстердаме, есть многое, что еще делать интересного».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Михеил Саакашвили раскритиковал идею проведения референдума по переговорам с Россией и напомнил, что Кремль ни разу не выполнял свои обещания.

О перспективах Саакашвили в Украине и его возможных конфликтах с Зеленским, Коломойским и Аваковым читайте в материале «ФАКТОВ»: «Опасный раздражитель: как Саакашвили может помочь Зеленскому „уйти“ от Коломойского».

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