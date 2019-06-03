Происшествия

В Сумах преступник, приговоренный к пожизненному заключению за два убийства, вышел из-под стражи. Следствие, а позже и суды всех инстанций, доказали, что в 2005 году этот человек убил двух девушек. Одну зарезал в лесопосадке ради золотой цепочки, а другую задушил у нее же дома, после чего ограбил. Когда убийцу задержали, у него оказались при себе вещи и документы одной из его жертв. Следующие 14 лет преступник находился под стражей. За это время он успел обратиться в Европейский суд по правам человека, где доказал, что сотрудники правоохранительных органов во время задержания применяли к нему силу. И хотя решение Европейского суда касалось исключительно жестокого обращения с ним как с заключенным (и ни в коем случае не ставило под сомнение его вину в совершенных преступлениях), это дало осужденному возможность вновь оспорить пожизненный приговор в Верховном суде и добиться повторного рассмотрения дела. Сейчас дело повторно рассматривает Ковпаковский райсуд Сум. Каждые 60 дней, как того и требует законодательство, обвиняемому должны продлевать меру пресечения. 23 мая истекал срок его содержания под стражей. На этот день было назначено судебное заседание, но оно не состоялось. И опасный преступник без какого-либо решения суда оказался на свободе. На днях «ФАКТЫ» сообщали о схожем случае: из-за «забывчивости» прокуроров в Одессе выпустили на свободу подозреваемого в зверском убийстве.

«Он спрятал тело Тани в раскладном диване. Сам бросился искать деньги»

Узнав, что убийцу их дочерей выпустили из-под стражи, матери 17-летней Ани Чубаренко и 23-летней Тани Согиной устроили акцию протеста под зданием суда. Женщины стояли с фотографиями своих дочек и требовали, чтобы к ним вышла судья Ольга Котенко, из-за которой 23 мая не состоялся суд.

— Мы до сих пор не может поверить, что этот негодяй оказался на свободе, — говорит мама Тани Согиной Людмила Злочевская. — Ведь его вина полностью доказана! А теперь этот человек свободно ходит по городу и может и дальше убивать людей, как наших с Тоней дочерей.

Узнав о том, что преступник на свободе, матери убитых девушек Антонина Чубаренко и Людмила Злочевская устроили акцию протеста возле здания Ковпаковского районного суда города Сумы

Татьяну Согину и Аню Чубаренко убили с разницей в несколько дней. С человеком, который позже был задержан и осужден за убийство, Аня даже не была знакома. А вот Таня наглядно его знала.

— Сам он из Западной Украины, но его бабушка с дедушкой жили в селе в Сумской области, откуда был родом Танин муж Коля, — рассказала «ФАКТАМ» Людмила Злочевская. — Коля в детстве с ним общался. А когда они уже взрослыми встретились снова, выяснилось, что тот уже имел судимость. Это было в 2005 году. Коля с Таней жили и работали в Москве, зарабатывали на квартиру. Иногда приезжали домой. Во время очередного такого приезда Коля встретил этого человека и сказал ему, что через несколько дней уезжает в Москву. При этом обмолвился, что Таня пока остается здесь — дочка собиралась задержаться на несколько недель. Тот, очевидно, взял это себе на заметку. И пришел к ним домой, когда Коля уехал. Таня ему открыла, потому что знала его как знакомого своего мужа. А он ее убил. Как этот негодяй сам потом рассказывал, он попросил у Тани воды. Она пошла на кухню, и в этот момент он набросился на нее и задушил. Он спрятал тело дочки в раскладном диване. Сам бросился искать деньги (Коля ведь говорил ему, что они с Таней зарабатывают на квартиру). Денег не нашел. Зато украл драгоценности, серебристый плеер и зачем-то забрал документы.

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Я спохватилась не сразу. Накануне Таня сказала мне, что поедет на несколько дней в монастырь и там отключит телефон. Я была уверена, что она уехала, и не волновалась. Поэтому, когда зять в панике позвонил мне из Москвы и спросил, почему Таня не отвечает на звонки, я сказала ему, что дочка должна быть в монастыре. Коля места себе не находил. Хотите верьте, хотите нет, но у него было видение. В тот день, когда Таню убили, он проснулся и увидел ее рядом. Таня его разбудила. Сказала ему: «Не переживай, уже все хорошо», — и исчезла. Коля говорит, что это был не сон. Он видел ее наяву!

Мои слова о монастыре его не успокоили, он приехал домой. Зайдя в квартиру, почувствовал ужасный запах. Не мог понять, что это. На кухне стоял прокисший борщ. Не понимая, что происходит, Коля сел на диван, но его оттуда как будто что-то столкнуло. Там воняло еще сильнее. Когда зять разложил диван, он нашел там Таню… Она пролежала там почти неделю на 40-градусной жаре. Страшно сказать, что там осталось… Я хоронила своего ребенка фактически без головы.

«Я ведь слышала, как и в каких деталях преступник рассказывал об убийстве дочери. Такое не придумаешь»

По словам Людмилы Злочевской, сотрудники уголовного розыска нашли преступника через сутки после того, как обнаружили тело Татьяны.

— Его вычислили по краденным вещам, — вспоминает Людмила Злочевская. - Нашли у скупщика краденого тот самый серебристый плеер. Скупщик и сказал, кто ему его продал. Преступник уже успел доехать до Киева. В столицу он приехал под Колиной фамилией, предъявлял там Колин военный билет, который украл в их квартире. Позже его вину доказали все экспертизы. Да он и сам сначала во всем признался. И не просто признался, а подробно рассказал, что и как делал.

Тогда же выяснилось, что за шесть дней до убийства Тани он зарезал еще одну девушку — 17-летнюю Аню Чубаренко.

— Дочка не была с ним знакома, — рассказала «ФАКТАМ» мама Ани Антонина Чубаренко. - В тот день Анечка проводила подружку и возвращалась через лесополосу. Он подстерег ее в кустах и напал с ножом. Хотел ограбить. Возможно, другая отдала бы ему все, что у нее было, и успела убежать, но Аня, должно быть, пыталась вырваться… Она была маленькой, хрупкой, при этом очень боевой. Он ее зарезал. Сразу ударил ножом в сердце, а потом порезал и в других местах… Прошло уже 14 лет, но для меня все это как будто произошло вчера. С тех пор не было выходных, когда мы с мужем не приехали бы на кладбище. Когда Анечке было 13 лет, она заболела раком. Мы долго лечились и смогли побороть онкозаболевание. Я надеялась, что дочка проживет долгую и счастливую жизнь. Но в 17 лет ее убил этот негодяй.

Я не сомневалась и сейчас не сомневаюсь, что это сделал именно тот человек, которого задержали. Я ведь слышала, как и в каких деталях он рассказывал об убийстве дочери. Такое не придумаешь. Не говоря уже о том, что все экспертизы подтвердили его вину. Когда в 2006 году этому негодяю дали пожизненный срок, я надеялась, что больше никогда его не увижу. И в страшном сне не могла представить, что его могут отпустить на свободу.

— О том, что он пожаловался в Европейский суд на жестокое обращение и выиграл, мы знали, — продолжает Людмила Злочевская. - Но все равно не верили, что это как-то поможет ему выйти из-под стражи. Потом он добился пересмотра дела, вновь получил статус подозреваемого. Тем не менее я все равно не сомневаюсь, что его ждет такой же приговор. Ведь доказательств его вины много и они никуда не делись. А получилось, что он смог выйти на свободу, не дожидаясь решения суда. Просто истек срок его содержания под стражей, и меру пресечения не продлили.

Почему так получилось? Оказалось, судебное заседание отложили из-за того, что одна из судей месяц была в совещательной комнате по одному экономическому делу, поэтому не могла рассматривать все остальные дела.

— Конечно, это не значит, что она физически месяц находилась в какой-то комнате. Это юридический термин, который означает, что судья писала приговор по другому делу, — сообщил «ФАКТАМ» отец погибшей Ани Чубаренко Александр. — А значит, не могла отвлекаться на другие дела, в том числе и на наше. Поэтому заседание отложили на 3 июня, а 23 мая срок содержания подозреваемого под стражей истек — и он беспрепятственно вышел на свободу. По закону никто вроде как не виноват. Просто так получилось. И теперь по улицам ходит опасный преступник. Он может уехать за границу, и никто его не остановит.

«Речь идет о человеке, который представляет угрозу для общества»

В пресс-службе Ковпаковского районного суда Сум говорят, что в их действиях не было никаких нарушений:

— После того как гражданин, о котором идет речь, выиграл Европейский суд по правам человека, он обратился в Верховный суд Украины с заявлением о пересмотре уголовного дела. Затем постановлением Верховного суда пожизненный приговор был отменен, и дело направили на новое рассмотрение в Колпаковский райсуд города Сумы. В результате автоматического распределения дело попало к коллегии судей, где председательствующим судьей стала судья Котенко. Последнее заседание по делу состоялось 27 марта 2019 года. Тогда же обвиняемому продлили меру пресечения в виде содержания под стражей до 23 мая 2019 года. На момент окончания этого срока судья Котенко находилась в совещательной комнате, где принимала участие в рассмотрении другого уголовного производства, в котором стороной обвинения было подано больше 30 томов письменных доказательств. А находясь в совещательной комнате по другому делу, судья не имела права решать вопрос о продлении меры пресечения гражданину, о котором вы говорите. Если судьи уже удалились в совещательную комнату, выйти оттуда могут только после оглашения решения суда.

В прокуратуре Сумской области признают, что нарушения закона в этой ситуации не было. Но в то же время говорят, что приговор по тому самому экономическому делу суд должен был вынести еще 21 мая. Если бы это произошло, 23 мая обвиняемому в жестоком убийстве успели бы продлить меру пресечения.

— Действительно, судья не имела права выходить из совещательной комнаты и выносить решение по другому делу, — рассказали «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Сумской области. — Но стоит отметить, что в совещательной комнате судьи находились больше месяца. Из-за этого заседания по делу об убийстве девушек переносили пять раз. Оглашение приговора по экономическому делу было запланировано на 21 мая. Однако судьи по каким-то причинам его не вынесли. А 23 мая срок содержания обвиняемого в убийстве истек. Судьи знали, что срок истекает, и, иначе спланировав время, все же могли бы не допустить такой ситуации. Сейчас мы направляем в Ковпаковский райсуд письмо по этому поводу. К сожалению, именно в этом суде такая ситуация происходит не впервые — ранее по той же причине вышли из-под стражи три человека, обвиняемые в грабежах. А сейчас речь идет о человеке, который представляет угрозу для общества.

В пресс-службе прокуратуры говорят, что есть еще один очень важный момент. Если до августа 2020 года суд не вынесет этому человеку приговор, он может избежать уголовной ответственности:

— Оба убийства произошли в 2005 году. То есть 15-летний срок для привлечения обвиняемого к ответственности истекает в августе 2020 года. Если до этого времени суд не успеет вынести ему приговор или приговор не успеет вступить в законную силу, обвиняемый выйдет на свободу. Поэтому сейчас мы обращаемся к суду с просьбой как можно чаще назначать заседания по этому делу. Если суд посчитает этого человека невиновным, пускай выносит ему оправдательный приговор (хотя его вина подтверждается неопровержимыми доказательствами). Но если он виновен, то не должен избежать ответственности из-за пробелов в законодательстве.

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