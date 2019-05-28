С экс-нардепа Лозинского, жестоко убившего человека, сняли судимость: что нужно знать об этом деле

Украина

Эта резонансная история произошла еще в 2009 году. Народный депутат Виктор Лозинский, районный прокурор Евгений Горбенко и начальник райотдела милиции Михаил Ковальский обвинялись в жестоком убийстве 54-летнего Валерия Олийныка, жителя села Грушка Кировоградской области. На мужчину тогда устроили настоящую охоту в лесных угодьях, которые принадлежат нардепу. Его догоняли на машине, а потом сбили с ног. После чего несколько раз выстрелили в жертву из охотничьего ружья и, вместо того чтобы оказать ему медицинскую помощь, продолжили избивать. Доказать, что народный депутат, глава комитета по вопросам борьбы с коррупцией Лозинский с друзьями-охотниками убил Олийныка не просто по неосторожности, а именно показательно казнил, было очень сложно. Вокруг этого резонансного дела на протяжении десяти лет происходили очень странные вещи. Так, срок заключения Виктору Лозинскому несколько раз изменяли, хотя его и признали-таки виновным в жестоком убийстве местного жителя Валерия Олийныка. В 2011 году он получил 15 лет лишения свободы. Однако в 2012-м после апелляции Высшего хозяйственного суда срок уменьшили на один год. Еще через год срок наказания для бывшего нардепа составлял уже 10 лет тюрьмы. Таким образом, Виктор Лозинский мог оказаться на свободе 1 марта 2020 года. Но в 2014-м депутата-убийцу неожиданно выпустили из колонии якобы из-за ухудшившегося состояния здоровья. На свободе Лозинский тогда пробыл всего один день. Прокуратура Киевской области оспорила «вольную» для бывшего нардепа. Он не успел доехать до дома, когда его снова арестовали и отправили назад в зону. В апреле 2016 года, не отсидев десятилетнего срока, как раз в свой день рождения, Виктор Лозинский вновь оказался на свободе. Но на этом перипетии с наказанием за убийство для Лозинского не закончились. В мае 2019 года с бывшего нардепа и вовсе сняли судимость. Мол, находясь в колонии, он вел себя хорошо. А выйдя на свободу, организовал новую агрофирму. Кроме того, частенько помогал бойцам АТО.

В Киевской прокуратуре будут добиваться, чтобы досрочное снятие судимости с Виктора Лозинского отменили. На обжалование решения Днепровского районного суда столицы уйдет какое-то время. А мы напомним, в чем именно обвиняли ныне несудимого Лозинского.

Версия Лозинского: «Депутат — не мешок с половой, чтобы по нему стрелять»

16 июня 2009 года о поселке Голованевск Кировоградской области неожиданно узнала вся Украина. По первым сообщениям, в лесу, в хозяйственных угодьях был жестоко убит 54-летний житель села Грушка Валерий Олийнык. Как скажет позже на суде сам Лозинский: «Если б я не был народным депутатом, история с убийством селянина не стоила бы выеденного яйца». Может быть, так и было бы. Но, возможно, именно депутатский мандат позволил убийце первое время оставаться свидетелем.

Интересно, что в расправе над Олийныком участвовали так же начальник местной районной милиции Михаил Ковальский и прокурор Голованевского района Евгений Горбенко, что придавало делу еще больший резонанс. Но Лозинского в первые дни за совершенное убийство не то что не задержали, но даже пытались… наградить.

— Заметив идущего краем леса подозрительного мужчину, я остановил машину и спросил его: «Ты кто?» В ответ он выстрелил в нашу сторону, — рассказывал на первом допросе Лозинский. — Отправив начальника районной милиции Ковальского за подмогой, мы с прокурором поехали на автомобиле вдогонку за вооруженным мужчиной. Мы остановились в двух метрах от него, выскочили, схватили. Я держал правую руку нападающего, прокурор — левую. Борьба продолжалась приблизительно полторы минуты. У нас оружия не было, а неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета. После этого мне удалось вырвать пистолет из рук Олийныка и отбросить в сторону. Далее нападающий выхватил нож и нанес мне и прокурору резаные раны кисти руки и предплечья. Мы выпустили его из рук, отбежали метров на пять и увидели, что незнакомец выхватил второй пистолет. После этого мы, естественно, растерялись и запрыгнули в машину.

По словам Лозинского, замешательство длилось всего несколько секунд. Потом он принял твердое решение — задержать «опасного вооруженного преступника».

— Депутат — не мешок с половой, по которому можно стрелять, — сказал Лозинский. — Да, я понимал, что преступник вооружен. Но чего мне бояться? Я был на Аляске. Охотился на гризли. Нужно было обезвредить преступника.

И вот уже в ранге чуть ли не национального героя Валерий Лозинский собрал пресс-конференцию. Рассказал о своем «подвиге» настолько убедительно, что с трибуны Верховной Рады даже предложили наградить нардепа за мужество.

— Олийнык отстреливался. Каким-то образом поранил сам себя из своего же пистолета в ногу. Мы вызвали «скорую». Но Олийнык умер в больнице, — говорил Лозинский.

Тем не менее вскоре дело приняло совсем другой оборот. Верховная Рада больше не просила наградить Лозинского за мужество. Более того, на одном из заседаний депутаты даже почтили память убитого Олийныка минутой молчания.

После этого неожиданно арестовали начальника милиции Ковальского и районного прокурора Горбенко. Генеральная прокуратура направила запрос о снятии неприкосновенности с Лозинского. Едва это произошло, нардеп скрылся в неизвестном направлении. Его искали даже в Израиле. Но тщетно. А 1 марта 2010 года Лозинский сам пришел в Генпрокуратуру с повинной.

В уголовном деле начали всплывать неожиданные детали.

Версия следствия: «На Олийныка велась настоящая охота»

Валерий Олийнык слыл местным деревенским дурачком. Раньше он работал в органах милиции, был конвойным. Но потом его оттуда уволили. Олийнык вернулся домой и поселился со своей старенькой мамой.



В селе Грушка Валеру считали безобидным. Его часто видели копающимся в мусоре. Мужчина рассказывал односельчанам о том, что хочет изобрести вечный двигатель. Зарабатывал тем, что вскапывал чужие огороды и косил траву.

Его мама — 81-летняя баба Люба иногда жаловалась, что сын ее бьет. Тем не менее она любила своего Валеру.

В тот день, 16 июня 2009 года, Валерий Олийнык шел по дороге вдоль леса, когда его обнаружил местный «хозяин» — Лозинский со своими друзьями. Как известно из материалов следствия, Валеру догнали и сбили с ног машиной. После чего его, истекающего кровью и лежащего на земле, избивали ногами.

В материалах дела есть аудиозапись. Мужской голос, похожий на голос начальника райотдела милиции Ковальского, говорит дежурному милиционеру: «Приезжайте скорее, мы тут бомжа завалили». Кстати, эту запись в милиции позже удалили. Но не учли, что все телефонные разговоры копируются еще на один носитель.

О том, что Олийныка именно убили, свидетельствует еще такой факт. Медсестра Голованевской райбольницы, общаясь с журналистами, проговорилась: Олийныка привезли уже мертвого. Его руки были закованы в наручники. На ногах — восемь пулевых ранений. Кроме того, у убитого было поломано ребро.

Интересный и необъяснимый факт. Пока еще не разгорелся скандал, Олийныка хотели похоронить, что называется, по-тихому. К тому же в закрытом гробу. Мол, тело лежало в морге летом, без холодильника почти неделю. На что там смотреть? Но баба Люба настояла, чтобы гроб открыли: «Я сыну новые ботинки купила. Надо бы надеть». Но когда вскрыли гроб, то увидели, что у трупа нет одной ноги. Куда подевалась конечность убитого, так и осталось неизвестным.

Барин: Лозинский называл местных жителей «Мои холопы»

Виктор Лозинский был хозяином местных лесных угодий и вел себя как барин. Многие жители района вспоминают о том, что Лозинский так и называл сельчан: «Мои холопы».

Лозинский мог миловать. Но мог и казнить. Рассказывают, что однажды, заподозрив своего 18-летнего охранника в краже мобильного телефона, нардеп заставил его пройти на четвереньках через главную улицу райцентра.

Стычки с местными или заезжими охотниками случались достаточно часто. Так, поймав в своем лесу двух одесситов, Лозинский распорядился одного из них запереть в сарае, потребовав за него выкуп 40 тысяч долларов.

Показательная история с пожилым охотником. Дед Борис отказался общаться с автором этих строк во время одной из командировок в Голованевский район. «Уже вы задолбали, журналисты. Сколько можно сюда ездить? Мне сразу не надо было никому ничего не рассказывать. Дождусь, когда мне дом спалят», — и закрыл дверь перед моим носом.

О том, что произошло с дедом Борисом — рассказал его соседи. Лозинский, увидав старика в своих угодьях, избил его, а потом заставил разуться и отправил босиком домой за пять километров. А это была зима. Снегу по колено. Дед Борис добирался до дому часа три.

Но не только плохое говорили о Лозинском. В Голованевском районе вспоминают, что он оплатил лечение больной раком девочки. (Она уже вышла замуж). Кроме того, купил двухкомнатную квартиру семье инвалида, оборудование в местный детсад.

Когда шел суд, местные жители даже собирались в Киев, чтобы поддержать «своего барина». Правда, поговаривали, что не по собственному желанию, а за деньги.

Как бы то ни было, Голованевский район в 2009 году разделился на две части. Одни были за Лозинского, а другие — против. Причем те, кто против, выглядели какими-то перепуганными. Большинство жителей района отказывались общаться с журналистами, опасаясь «гнева барина». На улице между собой шушукались. Но едва завидев журналиста — умолкали и расходились по домам.

На месте захоронения Олийныка нет даже холмика

По делу об убийстве в Голованевском районе осудили четверых. Начальник милиции Ковальский, который не принимал непосредственного участия в убийстве Олийныка, получил условный срок. Прокурор Горбенко был осужден к 9 годам лишения свободы.

На скамью подсудимых попал еще и личный завхоз Лозинского Василий Перепелица. Он брал на себя убийство Олийныка. Мол, охотился, целился в зайца, а попал в человека. Перепелицу приговорили к 4 годам лишения свободы. Правда, его почти сразу же амнистировали.

Бывший депутат Лозинский сейчас ведет довольно замкнутый образ жизни. С журналистами не общается. Поселился в своем родном Голованевском районе, создал агрофирму. Жалуется, что годы в тюрьме подорвали его здоровье и он вынужден время от времени выезжать на лечение за границу.

Могилу Валерия Олийныка в Грушке найти сейчас почти невозможно. На ее месте нет даже холмика. Такое впечатление, что кто-то специально сровнял захоронение с землей.

Есть и еще одна малоизвестная, но интересная деталь. Оказывается, Лозинский и Олийнык были связаны между собой не только тем, что ранее работали в милиции. Отец нардепа был свидетелем на свадьбе мамы Олийныка. Однако об этом вспомнили уже после того как Лозинский оказался за решеткой.

Позже в Украине было открыто еще несколько уголовных дел по деяниям так называемых новых лозинских. Показательно судили нескольких «местных князьков» — хозяев лесных угодий, или водоемов. В частности, «ФАКТЫ» сообщали, что в Черкасской области хозяин пруда до смерти избил рыбака.

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