- 13:38 Под Одессой девочка погибла от удара электротоком
- 13:37 На Донбассе погиб украинский десантник: названо имя героя
- 13:35 Скандальный автоблогер Давидыч разбился на скорости 200 км/ч: видео и фото последствий аварии
- 13:29 Кучма представит Украину на переговорах в Минске: названа дата следующей встречи
- 13:26 На заправках в Украине может возникнуть дефицит топлива: названы причины
- 13:19 Первый брифинг Зеленского: онлайн-трансляция
- 13:16 Власти РФ захотели получать все данные пользователей Tinder
- 13:13 После победы над Джошуа толстяк из Мексики возглавил рейтинг лучших супертяжеловесов мира
- 13:10 В Киеве настоящее нашествие бабочек: в сети опубликовали яркие фото
- 13:08 «Спільна справа» и «Сила права» объединяются, — Данилюк
- 13:04 28-летний парень арестован за изнасилование собственной матери
Первый брифинг Зеленского: онлайн-трансляция
В понедельник, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел первый брифинг в статусе главы государства.
Место встречи — Администрация президента, на улице Банковая. Вместе с Владимиром Зеленским с прессой общался президент Украины (1994 — 2005 гг.) Леонид Кучма, который ранее представлял Украину на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Начало встречи с журналистами было запланировано на 13:00, однако началось все с опозданием, в 13:25.
На брифинге Зеленский заявил, что Леонид Кучма снова будет представлять Украину на переговорах в Минске.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарем Владимира Зеленского может стать столичная журналистка Юлия Мендель.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...