Первый брифинг Зеленского: онлайн-трансляция

Украина

В понедельник, 3 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел первый брифинг в статусе главы государства.

Место встречи — Администрация президента, на улице Банковая. Вместе с Владимиром Зеленским с прессой общался президент Украины (1994 — 2005 гг.) Леонид Кучма, который ранее представлял Украину на трехсторонних переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске. Начало встречи с журналистами было запланировано на 13:00, однако началось все с опозданием, в 13:25.

На брифинге Зеленский заявил, что Леонид Кучма снова будет представлять Украину на переговорах в Минске.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пресс-секретарем Владимира Зеленского может стать столичная журналистка Юлия Мендель.

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