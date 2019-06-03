Украина

Зеленский встретится с генсеком НАТО: что об этом известно

Стала известна дата первой официальной встречи президента Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По информации, размещенной на сайте Альянса, встреча назначена на вторник, 4 июня. Она пройдет в штаб-квартире НАТО.

В этот же день планируется провести заседание комиссии Украина-НАТО.

«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 4 июня, в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении.

Совместный подход двух политиков к прессе назначен на вторую половину дня.

Основной темой переговоров должно стать координация усилий Украины и НАТО в противодействии российской агрессии на Донбассе и в Крыму, о которой Зеленский недавно заявил во время выступления на IT-конференции в Киеве.

Напомним, свой первый зарубежный визит в статусе президента Украины Зеленский намерен совершить в Брюссель. Также его уже пригласили посетить Вашингтон и Торонто.



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