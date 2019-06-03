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Зеленский встретится с генсеком НАТО: что об этом известно
Стала известна дата первой официальной встречи президента Украины Владимира Зеленского и Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. По информации, размещенной на сайте Альянса, встреча назначена на вторник, 4 июня. Она пройдет в штаб-квартире НАТО.
В этот же день планируется провести заседание комиссии Украина-НАТО.
«Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским во вторник, 4 июня, в штаб-квартире НАТО», — говорится в сообщении.
Совместный подход двух политиков к прессе назначен на вторую половину дня.
Основной темой переговоров должно стать координация усилий Украины и НАТО в противодействии российской агрессии на Донбассе и в Крыму, о которой Зеленский недавно заявил во время выступления на IT-конференции в Киеве.
Напомним, свой первый зарубежный визит в статусе президента Украины Зеленский намерен совершить в Брюссель. Также его уже пригласили посетить Вашингтон и Торонто.
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