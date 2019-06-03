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Работники маникюрных салонов рискуют заработать рак: выяснена причина
В маникюрных салонах, которые проверяли американские специалисты из Университета Колорадо, концентрация токсичных веществ — формальдегида, бензола и других — превышала безопасный уровень.
По мнению исследователей, работникам салона это может грозить онкозаболеваниями: карциномой, раком носоглотки, лимфомой Ходжкина, лейкозом… Если человек работает в салоне более 20 лет, риск развития рака повышается многократно.
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Опрашивая работников салонов, ученые отметили, что 70 процентов из них жалуются на головные боли, раздражения кожи и глаз, сухой кашель. У многих развивалась аллергия. Из-за работы в салоне страдает и печень — она увеличивается в размерах, хуже справляется со своими функциями.
Трудиться в маникюрном салоне, особенно плохо проветриваемом, так же вредно, как и на нефтеперерабатывающем заводе или в мастерской по покраске автомобилей, считают исследователи.
Чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем, не стоит работать в таких местах ежедневно и более восьми часов в день. Важно проветривать помещения постоянно.
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