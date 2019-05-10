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Поберегись: в игровых комнатах торговых центров ребенок может подхватить опасные инфекции
Отправляя малыша в детскую комнату торгового центра или в лабиринт, где есть горки с шариками, мамы не задумываются о том, что ребенок рискует заболеть. И напрасно. Анализ Университета Северной Джорджии показал, что на игрушках и шариках есть следы рвоты, кала и мочи, а также патогенные бактерии. И ребенок может подхватить инфекцию. Риск повышается, если у малыша ослаблен иммунитет и есть царапины или порезы на коже.
На пластиковых поверхностях в разных детских игровых комнатах ученые выявили 31 вид бактерий, включая восемь патогенных, а также один опасный грибок. Ученые обнаружили энтерококки, стафилококки и ацинетобактеры, которые могут вызывать опасные состояния. Например, эти бактерии иногда провоцируют пневмонию, менингит, воспаление мочевыводящих путей и инфекции кожи.
Не менее опасны и комнаты с игровыми автоматами для детей, предупреждают другие специалисты. Шум, который издают игровые автоматы, может пугать детей, влиять на их слух и нервную систему. Детей, особенно дошкольного возраста, лучше не приводить в такие места надолго. На всякий случай можно взять с собой беруши.
Кстати, в детских зонах часто вместе развлекаются трехлетние малыши и десятилетние дети. Старшие любят лихо спускаться с горки или бегать и могут причинить травмы малышам. Кроме того, сталкиваясь друг с другом, соприкасаясь одеждой и волосами, зараженные педикулезом дети могут передавать вшей другим.
Так что родителям стоит хорошо подумать, прежде чем отправлять ребенка развлекаться.
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