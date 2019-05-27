Продолжение скандала: МАУ выплатят компенсацию "забытым" в "Борисполе" пассажирам

Общество

Пассажирам, которые 26 мая не попали на рейс PS055 Киев-Одесса авиакомпании МАУ, вернут стоимость неиспользованного билета и выплатят компенсацию в размере 250 евро.

«Пассажирам будет возвращена стоимость неиспользованного билета Киев — Одесса, а также согласно правилам авиакомпании МАУ, будет оплачена компенсация в размере 250 EUR», — сказано в заявлении авиаперевозчика в Facebook.

Напомним, 26 мая около 30 пассажиров не вылетели из аэропорта «Борисполь» в Одессу из-за ошибки сотрудников обслуживающей компании «Аэрохендлинг». Их во время посадки на борт не довезли из терминала к самолету, который улетел без них.

При этом, в авиакомпании рассказали, что всем 30 «забытым» пассажирам предоставили питание, а также возможность выбрать альтернативный вариант добраться до пункта назначения. Те же, кто решил улететь на следующий день в Одессу, были размещены в гостинице.

«Сейчас авиакомпания МАУ готовит претензию в адрес обслуживающей компании „Аэрохендлинг“ по поводу ситуации, которая возникла 26.05.2019», — заявили в МАУ.

Отметим, это не первый скандал с МАУ. На днях еще одной жертвой авиакомпании стал известный телеведущий Анатолий Анатолич. Купив билет и получив посадочный билет на рейс, он не смог вылететь в Киев. Оказалось, что компания продала на борт больше билетов, чем было мест в самолете.

Как сообщали «ФАКТЫ», МАУ объявила о сокращении числа рейсов на период летней навигации. В компании это объяснили задержкой поставки новых Boeing 737 MAX и обещанием не использовать их до завершения расследования Еврокомиссии.

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