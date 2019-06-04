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Мелания Трамп встретила принца Чарльза и Камиллу в алом платье за 7000 долларов от любимого бренда Меган Маркл (фото)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания во второй день своего визита в Лондон устроили в резиденции американского посла Уинфилд-хаус ужин, на который были приглашены принц Чарльз и Камилла. Это был ответный жест после банкета в Букингемском дворце, устроенном для американских гостей королевой Елизаветой II. Герцогиня Корнуольская Камилла не изменила белому цвету, в котором она была накануне, 3 июня. А миссис Трамп, как пишет Daily Mail, на этот раз блистала в красном платье стоимостью более 7100 долларов от французского дома Givenchy — любимого бренда невестки Чарльза Меган Маркл. Дизайнером наряда первой леди США была креативный директор этого модного дома — британка Клэр Уэйт Келлер, создательница свадебного платья герцогини Сассекской.

На ужине присутствовали две дочери, двое сыновей и невестка Дональда Трампа. Старшая дочь Иванка выглядела весьма эффектно в белом вечернем платье и туфлях со стразами от Jimmy Choo.

Иванка Трамп

Ранее днем, для визита в резиденцию премьер-министра Великобритании, Мелания выбрала бежевый плащ от Celine и сумочку от Hermes стоимостью около 70 тысяч долларов — модели Birkin, из крокодиловой кожи.

Мелания с сумочкой за 70 тысяч долларов

Ранее «ФАКТЫ» писали, что жена принца Чарльза Камилла неожиданно стала самой яркой звездой первого дня визита Трампа, повеселив сеть.

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