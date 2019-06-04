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Территорию возле МВД "очистили" от игрушек в память об убитом полицейскими ребенке
Детские игрушки и лампадки, которые участники акции протеста принесли к зданию МВД в Киеве в знак памяти о застреленном полицейскими 5-летнем мальчике из Переяслав-Хмельницкого, утром во вторник, 4 июня, убрали.
Об этом в социальных сетях сообщил Андрей Дзиндзя. «Вчера вечером под стены министерства МВД принесли лампадки, и детские игрушки, сегодня утром все выбросили в мусорник», — написал он на своей страничке в Facebook, опубликовав фотографии.
Тем временем к Голосеевскому райсуду Киева утром 4 июня, где должны избрать меру пресечения полицейским, смертельно ранившим ребенка, стянули силовиков. По информации УНН, под зданием суда стояли четыре автозака и несколько автобусов с нацгвардейцами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мама убитого Кирилла опубликовала последнюю фотографию сына и поблагодарила всех, кто ее поддержал.
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