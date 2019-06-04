Придем и наведем порядок: пропагандист Соловьев разразился угрозами в адрес Украины

Украина

Скандальный пропагандист Кремля Владимир Соловьев пригрозил вторжением в Украину российской армии для «наведения порядка». «Беспорядком» он считает снос в Харькове памятника сообщнику советского диктатора Иосифа Сталина Георгию Жукову.

В эфире своей пропагандистской программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» рупор путинского режима разразился оскорблениями в адрес Украины и беспочвенно обвинил ее в нацизме.

«Вы мне хотите сказать, что вы не нацистское государство?! Если твое государство не способно защитить памятник великому полководцу, где полиция?! Где хоть какие-то элементы государственности?! Значит, у тебя ее или нет, или нет страны, или вы нацистские сволочи! Сколько снесли памятников Бандере?! Твоя страна — коллаборанты нацистской Германии! Если у тебя в стране нет государственной силы, которая может остановить нацистов, грош цена твоему государству!» — кричал пропагандист.

Украинский политолог Вадим Карасев ответил ему, что украинцы сами разберутся со сложившейся ситуацией. Эта реплика еще больше разозлила Соловьева, и он перешел к прямым угрозам.

«Это когда мы приедем, мы у тебя наведем порядок быстро и четко! Ты считаешь, что нацисты у наших границ будут вежливо издеваться над нашей памятью и мы будем говорить: „Ой, вот вам газ, вот вам нефть“?! Надо вводить против вас санкции жесточайшие! И хватить ныть и говорить: „Ой, российский брат, дай нам что-нибудь подешевле, не обижай нас“. Вы себя ведете, как нацисты! И будете получать, как нацисты, по башке!» — выкрикнул Соловьев.

Карасев сообщил, что в случае прекращения поставок российской нефти украинцы будут покупать американскую нефть.

Как писали «ФАКТЫ», в Харькове общественные активисты снесли памятник советскому маршалу Жукову. Причиной сноса стало то, что Жуков очень негативно относился к украинцам. Яркой демонстрацией такого отношения стали его приказы, как командующего советскими войсками во время немецко-советской войны. Более подробно о личности Жукова читайте в материале «ФАКТОВ»: «Когда стал вопрос об обеспечении новобранцев, Георгий Жуков заявил: «Обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они предатели! Чем больше в Днепре потопим, тем меньше в Сибирь после войны ссылать».

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