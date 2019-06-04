Украина – Колумбия: где смотреть онлайн четвертьфинальный матч ЧМ-2019 в Польше

Спорт

В пятницу, 7 июня, сборная Украины по футболу (U20) проведет матч четвертьфинальной стадии финальной части чемпионата мира, который проходит в Польше. Соперником подопечных Александра Петракова будет сборная Колумбии. Поединок пройдет в городе Лодзь на одноименном стадионе, начало — в 16:30 по киевскому времени.

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА УКРАИНА — КОЛУМБИЯ

По итогам группового этапа «желто-синие» заняли первое место в квартете D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1), после чего в 1/8 финала разгромили Панаму (4:1). Таким образом, «желто-синие» пока не проиграли ни одного матча на турнире. Лучшими бомбардирами нашей команды, забив по три мяча, являются нападающий Даниил Сикан и центральный защитник Денис Попов.

Что касается южноамериканской команды, то колумбийцы заняли второе место в группе А, обыграв Польшу (2:0) и Таити (6:0), а также уступив Сенегалу (0:2), который и пропустили на первую строчку по итогам группового этапа. В 1/8 финала южноамериканцы обыграли в серии пенальти команду Новой Зеландии (основное время завершилось результативной ничьей — 1:1).

Чемпионат мира U20. Польша. ¼ финала

7 июня (пятница)

Украина — Колумбия 16:30 «UA:Перший»

Отметим, что также в четвертьфинал вышли на данный момент Италия, Сенегал и Эквадор. Еще три четвертьфиналиста определятся во вторник, 4 июня.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что сборная Украины разгромила Панаму и впервые вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира.

Фото fifa.com

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