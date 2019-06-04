- 11:21 Еще и в спортзал успевает: в АП рассказали о рабочем графике Зеленского
- 11:20 Полицейского, убившего мальчика, арестовали на 60 дней
- 11:19 Над Николаевом заметили НЛО: свидетельства очевидцев
- 11:18 Собачья ревность: пес «присвоил» себе кота, отобрав его у своего брата (забавное видео)
- 11:15 Нужен компромат на Байдена: стало известно, зачем Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон
- 11:09 Беларусь — Германия: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 10:59 Катя Осадчая отреагировала на слухи о третьей беременности
- 10:57 Полицейским, подозреваемым в убийстве 5-летнего мальчика из Переяслав-Хмельницкого, ужесточили статью: что им теперь грозит
- 10:56 Украина – Колумбия: где смотреть онлайн четвертьфинальный матч ЧМ-2019 в Польше
- 10:29 Серьезное ДТП с маршруткой в Харькове: много пострадавших
- 10:27 Придем и наведем порядок: пропагандист Соловьев разразился угрозами в адрес Украины
- 10:16 Жена погибшего Рейеса опубликовала прощальное письмо мужу
Украина – Колумбия: где смотреть онлайн четвертьфинальный матч ЧМ-2019 в Польше
В пятницу, 7 июня, сборная Украины по футболу (U20) проведет матч четвертьфинальной стадии финальной части чемпионата мира, который проходит в Польше. Соперником подопечных Александра Петракова будет сборная Колумбии. Поединок пройдет в городе Лодзь на одноименном стадионе, начало — в 16:30 по киевскому времени.
«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА УКРАИНА — КОЛУМБИЯ
По итогам группового этапа «желто-синие» заняли первое место в квартете D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1), после чего в 1/8 финала разгромили Панаму (4:1). Таким образом, «желто-синие» пока не проиграли ни одного матча на турнире. Лучшими бомбардирами нашей команды, забив по три мяча, являются нападающий Даниил Сикан и центральный защитник Денис Попов.
Что касается южноамериканской команды, то колумбийцы заняли второе место в группе А, обыграв Польшу (2:0) и Таити (6:0), а также уступив Сенегалу (0:2), который и пропустили на первую строчку по итогам группового этапа. В 1/8 финала южноамериканцы обыграли в серии пенальти команду Новой Зеландии (основное время завершилось результативной ничьей — 1:1).
Чемпионат мира U20. Польша. ¼ финала
7 июня (пятница)
Украина — Колумбия 16:30 «UA:Перший»
Отметим, что также в четвертьфинал вышли на данный момент Италия, Сенегал и Эквадор. Еще три четвертьфиналиста определятся во вторник, 4 июня.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что сборная Украины разгромила Панаму и впервые вышла в четвертьфинал молодежного чемпионата мира.
Фото fifa.com
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...