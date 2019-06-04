Украина – Колумбия: онлайн трансляция матча ¼ финала чемпионата мира

Спорт

В пятницу, 7 июня, в Лодзе на одноименном стадионе сборная Украины сыграет против Колумбии четвертьфинальный матч финальной части чемпионата мира по футболу среди 20-летних (прямая трансляция — на «UA:Перший», начало — в 16:30).

«ФАКТЫ» проведут онлайн-трансляцию поединка подопечных Александра Петракова и Артуро Монтеро, за которой вы сможете следить в этой новости.

Колумбия — фаворит у букмекеров

В предстоящем поединке ведущие букмекерские конторы отдают предпочтение сопернику нашей сборной. К примеру, Parimatch принимает ставки на победу колумбийцев с коэффициентом 2,26, в то время как на «желто-синих» — 3,20 (ничья оценивается в 3,15). На то, что украинцы пройдут в четвертьфинал турнира, можно поставить с коэффициентом 2,17, те же, кто поверят в проход южноамериканской сборной, могут увеличить свою ставку в 1,65 раза.

Путь до четвертьфинала

По итогам группового этапа «желто-синие» заняли первое место в квартете D, обыграв США (2:1) и Катар (1:0), а также сыграв вничью с Нигерией (1:1), после чего в 1/8 финала разгромили Панаму (4:1). Таким образом, «желто-синие» пока не проиграли ни одного матча на турнире. Лучшими бомбардирами нашей команды, забив по три мяча, являются нападающий Даниил Сикан и центральный защитник Денис Попов (оба на фото в заголовке).

Что касается южноамериканской команды, то колумбийцы заняли второе место в группе А, обыграв Польшу (2:0) и Таити (6:0), а также уступив Сенегалу (0:2), который и пропустили на первую строчку по итогам группового этапа. В 1/8 финала южноамериканцы обыграли в серии пенальти команду Новой Зеландии (основное время завершилось результативной ничьей — 1:1). Лучшим бомбардиром команды на турнире является главная звезда южноамериканцев Кучо Эрнандес — правда, все его результативные удары пришлись на поединок с откровенным аутсайдером Таити.

Впервые в истории

Обыграв сборную Панамы, сборная Украины установила историческое достижение — впервые в истории прошла дальше 1/8 финала на молодежном чемпионате мира. В 2001-м подопечные Анатолия Крощенко уступили на этой стадии Парагваю (1:2), в 2005-м команда Алексея Михайличенко проиграла Нигерии (0:1), а в 2015-м «желто-синие» под руководством Александра Петракова не смогли одолеть Сенегал (1:1, серия пенальти — 1:3).

Десятый чемпионат мира для Колумбии

Это уже десятое участие для сборной Колумбии на молодежных чемпионатах мира (у Украины — четыре). Наивысшим достижением южноамериканцев является третье место, добытое в 2003 году. На домашнем мировом первенстве в 2011-м колумбийцы дошли до четвертьфинала, повторив достижения своих соотечественников в 1985-м и 1989-м, еще трижды — в 2005-м, 2013-м и 2015-м — «производители кофе» (прозвище сборной) останавливались в 1/8 финала.

Стоимость игроков сборной Украины на полтора млн дороже

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, общая стоимость футболистов сборной Украины оценивается более чем в восемь раз дороже панамцев (12,45 млн евро против 10,95 млн).

Больше всех в составе «желто-синих» стоят голкипер «Леганес» Андрей Лунин (5 млн евро), форвард «Динамо» Владислав Супряга (4,5 млн) и полузащитник киевлян Георгий Цитаишвили (0,8 млн).

Что же касается южноамериканцев, то самым дорогим футболистом у них является форвард Кучо Эрнандес, являющийся основным нападающим клуба испанской примеры «Уэска» (34 матча в сезоне, 4 гола), — его оценивают в 5 млн евро. За ним следуют полузащитник голландского «Фейеноорда» Луис Синистерра (1 млн), а также выступающие на родине центральные защитники Карлос Куэста («Атлетико Насьональ», 800 тыс) и Андрес Баланта («Депортиво Кали», 700 тыс).

Главная звезда колумбийской сборной Кучо Эрнандес

В целом же, в заявке сборной Колумбии на турнир пятеро футболистов, выступающих за пределами родины, — кроме упомянутых выше Кучо Эрнандеса и Синистерры, это левый защитник Андерсон Арройо («Генк» Бельгия), полузащитники Хайме Альварадо («Эркулес» Испания) и Иван Ангуло («Палмейрас» Бразилия).

Муниципальный стадион в Лодзе

Поединок пройдет в Лодзе на муниципальном стадионе, который является домашней ареной для одноименного клуба, по итогам сезона-2018/2019 вышедшего в высший дивизион страны.

Стадион на месте современного был возведен еще в 1930 году, последняя его масштабная реконструкция датирована 2007-м. К чемпионату Европы 2012 года, который совместно с Польшей проводила Украина, планировалась капитальная реконструкция арены, но заявка Лодзи не прошла конкурс на участие в турнире.

Впрочем уже в 2014 году был подготовлен проект строительства нового современного стадиона на месте старого. В том же году стадион был закрыт. В 2015-м старая арена была снесена, а на ее месте началось строительство новой, которую построили и сдали в эксплуатацию в начале 2017 года.

Новый муниципальный стадион Лодзя является современной футбольной ареной: поле с натуральным газоном, трибуны под крышей, который покрывает все сидячие места, и современная инфраструктура. Способен вместить чуть более 18 тысяч зрителей.

К слову, стадион знаком Колумбии, ведь именно здесь подопечные Артуро Монтеро обыграли Польшу в первом туре (2:0). Всего же муниципальная арена приняла на турнире уже шесть матчей группового этапа в квартетах А и С.

У сборной Колумбии хорошие воспоминания от матча на муниципальном стадионе в Лодзе

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где и когда смотреть онлайн четвертьфинальный матч ЧМ-2019 между Украиной и Колумбией.

Фото Getty Images, ffu.ua, fifa.com

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