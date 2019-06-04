50-летняя Дженнифер Лопес перед свадьбой показала стальной пресс (фото)

Шоу-бизнес

Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес, показавшая ранее в новом клипе спортивную фигуру, поразила своей формой на модном мероприятии. Звезда стала специальной гостьей премии Совета модельеров Америки (Council of Fashion Designers of America, CFDA). На красной дорожке 50-летняя Дженнифер появилась в огненном наряде от бренда Ralph Lauren. Короткий топ подчеркнул грудь певицы и обнажил ее стальной пресс.

Стильная Лопес получила почетную премию Fashion Icon и в своей благодарственной речи упомянула всех, кто причастен к эволюции ее образа. Она поблагодарила свою семью, жениха Алекса Родригеса, а также дизайнеров и стилистов, которые, по ее мнению, являются главными героями истории превращения «девчонки из бедного района» в гламурную икону стиля.

Напомним, Дженнифер Лопес готовится к пышной свадьбе с бейсболистом Алексом Родригесом. Торжество планируют провести на Багамских островах. Оно обойдется молодым примерно в 15 миллионов долларов.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что певица Тина Кароль показала редкое фото в нижнем белье, продемонстрировав стройную фигуру.

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