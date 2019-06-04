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50-летняя Дженнифер Лопес перед свадьбой показала стальной пресс (фото)
Знаменитая американская певица Дженнифер Лопес, показавшая ранее в новом клипе спортивную фигуру, поразила своей формой на модном мероприятии. Звезда стала специальной гостьей премии Совета модельеров Америки (Council of Fashion Designers of America, CFDA). На красной дорожке 50-летняя Дженнифер появилась в огненном наряде от бренда Ralph Lauren. Короткий топ подчеркнул грудь певицы и обнажил ее стальной пресс.
Стильная Лопес получила почетную премию Fashion Icon и в своей благодарственной речи упомянула всех, кто причастен к эволюции ее образа. Она поблагодарила свою семью, жениха Алекса Родригеса, а также дизайнеров и стилистов, которые, по ее мнению, являются главными героями истории превращения «девчонки из бедного района» в гламурную икону стиля.
Напомним, Дженнифер Лопес готовится к пышной свадьбе с бейсболистом Алексом Родригесом. Торжество планируют провести на Багамских островах. Оно обойдется молодым примерно в 15 миллионов долларов.
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Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!