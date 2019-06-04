"Обычные преступления": стало известно, как нелепо Россия оправдывается в суде ООН

Украина

В Международном суде ООН начались слушания по иску Украины против России за нарушение последней Международных конвенций о борьбе с финансированием терроризма. Как сообщает замминистра иностранных дел Лана Зеркаль, суд в Гааге должен принять решение о том, что рассмотрение этого дела — его юрисдикция, с чем не соглашалась Россия.

Дипломат сообщила, что позицию Украины, в частности, о некорректных толкованиях Россией состава преступления по финансированию терроризма представила Марни Чик.

«Украина не просто называет акты террористическими, мы собрали достаточное количество доказательств. Россия не отрицает, что российские граждане, финансирующие „ДНР“, „ЛНР“ и других преступников в Украине, осознавали их террористическую деятельность. Россия не отрицает квалификацию взрывов в Харькове и других украинских городах, как преступлений по Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом. Россия утверждает, что пытки и убийства гражданских лиц в так называемых „ДНР“ и „ЛНР“ — просто обычные преступления, которые не ставили целью запугать население», — пишет на своей страничке в социальных сетях Лана Зеркаль.

Также, по ее словам, госпожа Чек отметила, что Россия утверждает, что контрольно-пропускной пункт был реальной целью «ДНР» при обстреле Мариуполя. Однако накануне расстрела мирного города боевики «ДНР» обсуждали желание уничтожить Восточный район Мариуполя.

«Доказательства подтверждают, что оружие, которое использовалось при бомбардировке гражданских лиц, в нарушение Конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, поступало из России», — добавляет замминистра иностранных дел.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Международный трибунал ООН по морскому праву (Гамбург, Германия) принял решение по поводу украинских моряков, захваченных россиянами в Черном море 25 ноября 2018 года. Трибунал потребовал от России освободить украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу». Также от Москвы требуется освободить 24 пленных украинских моряков.

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