В России захотели построить храм в память о Началовой

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На родине внезапно умершей российской певицы Юлии Началовой, в Воронеже, хотят построить храм в память о знаменитой землячке. Как сообщают российские СМИ, жители города начали сбор подписей о возведении храма. Говорят, он не будет носить имя Началовой, но может быть освящен в честь святой Иулии, небесной покровительницы певицы.

Церковь планируют построить в центре города, на месте Театра оперы и балета, который планируют снести из-за аварийного состояния. Жители Воронежа восприняли такую инициативу позитивно, они гордятся своей землячкой. Ведь Юлия родилась в этом городе, ходила в школу и делала первые шаги в карьере.

Ранее пресс-секретарь певицы Анна Исаева на вопрос: «Была ли Началова святой?» — ответила: «Святостью не торгуют, ее не назначают и не присваивают как звание. Я понимаю простых людей, любивших Юлю. Они помнят, это главное. И выражают свое отношение как умеют. Духовных семинарий не заканчивали, как обращаться с верой и памятью толком не осведомлены. Прошу об одном — будьте аккуратны с этим вопросом».

Ранее сообщалось о том, что о жизненном и творческом пути Юлии Началовой снимут фильм. А ее концертные костюмы передадут в музей моды.

Напомним, певица Юлия Началова скончалась 16 марта в возрасте 38-ти лет. Она похоронена на Троекуровском кладбище в Москве. У артистки осталась 12-летняя дочь Вера. Девочка осталась жить с бабушкой и дедушкой — родителями Юлии. Она часто проводит время в семье своего отца, футболиста Евгения Алдонина. Сейчас они вместе отдыхают в Турции.

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