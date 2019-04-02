Вокруг фильма о Юлии Началовой разгорелся скандал

Шоу-бизнес

После внезапной смерти Юлии Началовой вокруг ее имени разгорелись нешуточные скандалы. Убитый горем отец певицы назвал причиной проблем со здоровьем дочери ее первого мужа, музыканта Дмитрия Ланского, который якобы принуждал ее к похудению. Затем разгорелись страсти вокруг фильма о певице. Появилась информация о том, что о Юлии Началовой снимут фильм «Буду рядом…».

Режиссером картины выступила Наталья Филатова, а продюсером — Андрей Загорский. Якобы работа уже близка к завершению, а на днях была снята финальная сцена в одном из аэропортов.

Оказалось, что родные Началовой об этом ни сном ни духом. Менеджер певицы Анна Исаева выразила крайнее возмущение.

«Я могу сказать только одно: родители не давали прав на использование контента и имени их дочери в этом кинопродукте. Инициаторы этой сьемки звонили однажды с этой идеей, но мы ее не поддержали, как и идею о концерте памяти, предлагаемую теми же людьми.

Мы пока никаких идей не поддерживали. Потому что у нас есть свои идеи и пожелания на этот счет. А главное, более профессиональные и масштабные возможности. Пожалуйста, уважайте память Юли и дайте ее семье принять самостоятельные решения о сохранении светлой памяти их дочери. Прошу вас", — написала Исаева в Instagram.

Тем временем, бывший гражданский муж Началовой хоккеист Александр Фролов, который сейчас живет в США, выиграл первый суд в Нижнем Новгороде по делу о 20 миллионах. Эти деньги от него якобы получила Юлия Началова за долю квартиры. Скандал с недвижимостью вспыхнул еще при жизни певицы. Тогда СМИ сообщали, что Фролов судиться с ней за долю квартиры, которую выкупил ранее за 20 миллионов рублей. Запутанное дело рассматривалось сначала в Москве, потом — в районном суде Нижнем Новгороде. Теперь оно передано в областной суд, который рассмотрит подлинность расписки.

«Эта история началась три месяца назад. Но она запутанная. Мне пришла повестка на заседание, но я не юрист, меня на нем не было. Я отослал своих адвокатов в Нижний Новгород. Но я не был против Юлии, не предъявлял ей никаких исков, условий и обвинений. Более того, на самом деле, иск предъявили мне. Та компания потребовала от меня почти 26 млн рублей, прикрывшись каким-то договором, согласно которому они якобы выкупили мой долг Юлии за 15 млн в рассрочку», — ранее рассказывал Фролов.

Теперь он говорит, что не претендует на жилье певицы, а просто отстаивает свои права и хочет доказать, что не должен денег.

Напомним, у Юлии Началовой осталась дочь Вера от брака с футболистом Евгением Алдониным. Девочка будет жить с бабушкой и дедушкой.

«ФАКТЫ» также писали о том, что первый муж Юлии Началовой музыкант Дмитрий Ланской опроверг обвинения ее отца.

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