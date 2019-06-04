Под Харьковом толпа подростков зверски избила прохожего (фото)

Происшествия

В Люботине Харьковской области агрессивные подростки избили прохожего. У мужчины диагностировали закрытую травму грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс, подкожную эмфизему. Напомним, на днях в Каменском Днепропетровской области толпа подростков жестоко избила школьницу.

Как сообщает сайт «Город Х», инцидент в Люботине произошел в субботу, 1 июня. Пострадавший 44-летний Виталий — уроженец Люботина, но много лет назад переехал в Богодуховский район. Сейчас решил заехать на родину и попался под горячую руку агрессивной толпы подростков.

Первую помощь мужчине оказал местный педиатр Денис Арман. По его словам, в субботу утром жена вышла во двор и услышала под забором стон.

«Позвала меня, выхожу — лежит мужик. Говорит, что накануне ночью его избили малолетки. Не смог дозвониться в „скорую“, люди подсказали обратится ко мне за помощью. Он пришел к калитке моего дома и стал звать на помощь. Я осмотрел его — тяжелый. Закрытая травма грудной клетки, переломы ребер, пневмоторакс, подкожная эмфизема. Вызвал „103“», — передает сайт слова доктора.

До приезда скорой помощи из Харькова, которая прибыла только через полчаса, врач ввел мужчине обезболивающее, поставил катетер и начал в полевых условиях капать внутривенно раствор для поддержания организма.

Как сообщали «ФАКТЫ», на днях в Киеве подростки напали на пожилого мужчину. Инцидент произошел на столичной Борщаговке. Преступники находились в состоянии алкогольного опьянения и использовали газовые баллончики. Ранее в столице подростки напали на прохожего, избив его ногами. Тогда же выяснилось, что эти подростки регулярно нападают на людей. Чаще всего это происходит возле торговых центров. Малолетки не преследуют цели ограбить своих жертв. Они бьют людей для развлечения, а потом выставляют видео с «достижениями» в соцсетях.

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