Стиль жизни

Как не ошибиться в размере, покупая вещи через интернет: в Украине создана уникальная программа 3DLOOK (фото, видео)

Технологию украинской команды разработчиков 3DLOOK эксперты называют одним из лучших стартапов в мировой фэшн-индустрии. Она позволяет человеку совершить покупку одежды в интернет-магазине практически без риска ошибиться в размере, а производителям и продавцам до максимума снизить издержки по возврату товара. Ведь, к примеру, только в США потери по возврату не подошедшей по размеру одежды достигают нескольких десятков миллиардов долларов в год. Стартап получил поддержку в виде премии от французской корпорации LVMH, в которую входят премиум-бренды Dior, Louis Vuitton, Givenchy и другие. Украинская компания за три года существования привлекла больше двух миллионов долларов инвестиций. Об уникальной разработке «ФАКТАМ» рассказал руководитель команды разработчиков проекта, сооснователь украинской компании 3DLOOK Александр Арапов.

«Одна из причин возвратов в том, что разные бренды имеют различные размерные сетки»

— Идея разработки у нас с моим бизнес-партнером Вадимом Роговским появилась еще в начале 2016 года, — говорит Александр Арапов. — Суть ее в том, что с помощью двух фотографий в полный рост (в профиль и анфас) можно воссоздать тело человека в формате 3D, получить все его параметры и виртуально примерить на 3D-модель одежду различных брендов. Использование нашей технологии в различных интернет-магазинах позволяет совершить покупку без необходимости каждый раз сверять параметры своего тела с размерной сеткой бренда.

— Удобно, конечно.

— Ведь одна из причин возвратов в том, что разные бренды имеют различные размерные сетки. То, что один производитель маркирует как размер L, другой может обозначать как M или XL.

— С этим действительно многим приходится сталкиваться.

— Мы же разработали алгоритм определения размера, который поможет пользователю сделать правильный выбор. Наша разработка полезна и в тех случаях, когда одежда шьется на заказ. Технология позволяет получить около ста измерений тела — это объемы груди, талии, бедер, длина ног, рук, ширина плеч…

— Какие же требования к фотографиям?

— Самое главное, чтобы человек был сфотографирован в полный рост. Никаких жестких требований к фону или окружению нет. Сфотографировать вас может кто-то, либо вы сами можете сделать селфи в зеркале. Важно то, что технология распознает параметры тела под одеждой.

— Люди покупают одежду в интернет-магазинах, желая сэкономить. Не сделает ли ваша услуга товар дороже?

— Нет, конечно. Ведь благодаря нашей технологии интернет-магазин сможет экономить на возвратах. Кроме того, увеличится частота покупок по Интернету. Сейчас же, согласно статистике, лишь около тридцати процентов пользователей совершают покупки онлайн. Часть людей опасается, что вещь не подойдет и тогда придется заниматься ее возвратом.

— В каких странах уже заинтересовались вашей технологией?

— Интерес проявили всемирно известные бренды в Швеции, США и Индии, но называть их пока мы не можем.

— Ваша технология касается и подбора обуви?

— Нет, наша разработка поможет подобрать только одежду.

«Технология распознавания одежды позволяет по фото платья отыскать его в продаже и приобрести»

— В 2012 году за рубежом я примеряла одежду в фотопримерочной с интерактивным зеркалом. Оно фотографирует клиента, и таким образом можно посмотреть на себя в обновке со стороны. Более того, по желанию зеркало может отправить фото в социальные сети, чтобы человек имел возможность посоветоваться насчет покупки с родными и друзьями. А еще устройство предлагает услуги шопинг-консультанта. Например, может подсказать, с какими аксессуарами лучше всего сочетается вещь. Признаться, тогда я думала, что эта технология станет массовой, фотопримерочные появятся в магазинах одежды на каждом шагу, но этого почему-то не произошло.

— Дело в том, что в 2012 году мир был еще не готов к восприятию таких технологий, потому проект и не масштабировался, получился «штучным».

— Два года назад в Киев приезжал гуру инноваций в мобильной индустрии Адам Чейер. Он рассказал, что очень важен верный расчет времени для внедрения той или иной идеи. Для этого нужно учитывать тренды. По его словам, если бы свою уникальную разработку — технологию голосового общения человека и гаджета Siri — он попытался бы внедрить раньше, чем это сделал, то потерпел бы неудачу.

— Да, это так.

Александр Арапов: «Меня вдохновляет возможность разработки технологий, которые изменят эру шопинга»

— Какие современные технологии могут приятно удивить покупателей?

— Существует технология распознавания одежды, которая позволяет по фото платья отыскать его в продаже и приобрести. Например, вы увидели новый наряд на знаменитой актрисе и хотите купить такой же. Есть технологии, которые подскажут, какой это бренд, есть ли эта вещь в продаже, порекомендуют подобные вещи. Еще существует технология виртуальной примерки обуви. Вы наводите камеру на свою ногу и видите, как понравившаяся в интернет-каталоге модель будет на вас смотреться. Это воодушевляет людей на покупки онлайн.

«При достижении сотрудником необходимых результатов он может выбрать либо повышение зарплаты, либо акции нашей компании»

— А какие невероятные технологии в сфере шопинга нас ждут в будущем?

— Одна из компаний, например, недавно выпустила «умный гардероб». Технология сама «видит», какие вещи в вашем шкафу нуждаются в химчистке, и осуществляет ее. Ведутся разработки в направлении, чтобы этот «умный гардероб» рекомендовал пользователю сочетание имеющихся вещей по стилю, советовал, какие покупки стоит сделать в ближайшее время. Также «умный гардероб» может быть синхронизирован с календарем событий в жизни человека. Например, через месяц вы собираетесь к кому-то на свадьбу. «Умный гардероб» проанализирует содержимое вашего шкафа и поможет подобрать вам наряд для этого случая.

— Нужно отметить, что у многих людей шкафы настолько заполнены одеждой, что иногда они даже могут забыть о какой-то имеющейся в гардеробе вещи.

— В этом случае технологии готовы прийти на помощь.

— Вы сами пользуетесь разработкой 3DLOOK?

— У нас в команде есть корпоративные футболки — мы их заказываем, используя нашу технологию. Так мы даем возможность сотрудникам на себе ощутить результат общей работы. Наша компания существует три года. В ней больше 30 сотрудников. Чтобы в компании работали лучшие умы, мы разработали мотивационную программу. При достижении сотрудником необходимых результатов, он может выбрать либо повышение зарплаты, либо акции компании.

— Что вас вдохновляет в работе?

— Возможность разработки технологий, которые изменят эру шопинга. Вдохновляют успехи и то, что мы видим интерес мировых брендов к нашим решениям.

— Над чем сейчас работаете?

— Хотим усовершенствовать нашу технологию таким образом, чтобы человек получил информацию о всех параметрах своего тела, просто наведя камеру на себя либо по любым своим фотографиям в социальных сетях. Кроме того, мы начали смотреть в сторону игровой индустрии. Наша 3D-модель может двигаться, что сделает возможным для человека увидеть себя в качестве персонажа в любимых играх.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о самом молодом миллионере Украины Владиславе Уразове, придумавшем идею программы Teleport, с помощью которой можно окрашивать волосы на селфи в разные цвета. Недавно стартап Teleport за восемь миллионов долларов приобрела американская компания Snap.

Фото и видео предоставлены Александром Араповым

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