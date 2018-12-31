Стиль жизни

«В вузе я еще не учился»: как 20-летнему одесситу удалось стать самым молодым миллионером Украины

Одесситу Владиславу Уразову двадцать лет. Собрав команду программистов из 30 человек, проживающих в разных странах мира, он создал компанию Teleport Future Technologies. Ее главная разработка — приложение Teleport, с помощью которого можно окрашивать волосы на селфи в разные цвета, — стала настоящей сенсацией. По словам Владислава, примерно за год приложением воспользовались около десяти миллионов человек, а недавно, как сообщили СМИ, стартап Teleport за восемь миллионов долларов приобрела американская компания Snap. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Владислав Уразов рассказал о том, как появилась идея создания приложения, и о своих дальнейших планах.

— Владислав, так вы действительно самый молодой долларовый миллионер в Украине?

— Не знаю. Видимо, да, раз все так говорят. Во всяком случае о том, что в этом статусе есть кто-то меня моложе, не слышал.

— Ваша жизнь круто изменилась?

— Нет, я к этому шел постепенно и был готов. Скажу даже так: я готов к миллиарду! (улыбается).

— Большие деньги были изначально вашей целью?

— Прежде всего я планировал построить хорошую компанию, которая создавала бы новые технологии. Все остальное получилось параллельно.

— Среди множества разработок вашей компании попаданием в десятку стало приложение, с помощью которого можно поменять на селфи цвет волос. Это касается и любого фото, сделанного с помощью камеры смартфона?

— Любого снимка, на котором есть человек.

— Инноваций, связанных с селфи, сегодня огромное количество. Одни разработчики предлагают подтверждать с помощью селфи платежи. Другие представили дрон для селфи. Как считаете, почему именно разработка вашей компании стала столь успешной?

— Изначально мы разрабатывали совсем иную технологию. В конце 2016 года пришла такая идея: мол, было бы здорово, когда с кем-то говоришь по скайпу, иметь возможность менять фон за своей спиной. Например, ты сидишь у себя на кухне, а собеседник видит тебя на фоне Лондона или космоса. Людям не всегда хочется быть там, где они есть. Отсюда, к слову, и родилось название стартапа — Teleport. Вы можете словно телепортироваться туда, куда хотите.

— Интересно.

— Суть разработки в том, что технология сама определяет, где человек, а где фон. И этот фон может меняться. И вот, когда появилась возможность идентификации, мы стали экспериментировать. Например, попробовали создать приложение, которое определяло бы на фото волосы и придавало бы им тон. Оно оказалось гораздо популярнее, чем приложение, меняющее фон. Также технология может различить на фото кожу и менять ее цвет. И это выглядит очень натурально.

— Приложение обрело популярность даже в кругах знаменитостей. Судя по всему, например, очень понравилось телеведущей Регине Тодоренко. Она, кстати, как и вы, — одесситка.

— Приложение действительно пришлось по вкусу многим звездам.



* Регина Тодоренко одна из первых оценила разработанное Владиславом приложение, позволяющее на селфи менять цвет волос

— Сколько же вариантов оттенков волос вы предлагаете?

— До пятнадцати. Недавно мы обсуждали с одной из известных французских косметических компаний идею сотрудничества. Скачивая наше приложение, девушки могли бы подбирать цвет волос соответственно палитре краски, производимой косметической компанией.

— Наверное, так же можно подбирать пудру, помаду и лак для ногтей?

— Это возможно, но пока такой задачи у нас нет.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее о сделке, после которой вы стали миллионером.

— Могу лишь подтвердить, что лучшие из разработчиков нашей компании переехали в Лос-Анджелес и Лондон и сейчас там работают в Snap, применяя в том числе технологии Teleport. А мы с партнерами в ближайшем будущем планируем создать фонд, который будет инвестировать в стартапы, связанные с искусственным интеллектом. Я не переехал в Snap, ведь я не разработчик, а бизнесмен, хотя и являюсь программистом.

— Вы же еще студент?

— Нет, в вузе я не учился. Если нет возможности поступить в действительно хорошее учебное заведение, то, думаю, практика будет гораздо полезнее, чем просиживание штанов несколько лет подряд.

— Так ведь теперь вы миллионер! Можете выбрать любой вуз мира. Какой предпочли бы?

— Знаете, помимо технологий искусственного интеллекта, меня также очень интересует экономика. И мне было бы интересно изучать ее, например, в Гарварде. Посмотрим, все может быть…

— Вы школу обычную заканчивали или какой-то особый лицей?

— Я учился в самой обыкновенной общеобразовательной школе. А после ее окончания собрал команду. Сотрудники — молодые ребята и девушки. Все работают удаленно.

— Каким должен быть начальный капитал для стартапа?

— Первична хорошая идея, которая сможет заинтересовать инвесторов.

— Вы из семьи программистов?

— Нет. Папа в Одессе преподает математику в еврейской школе. Он хорошо играет в шахматы. И я, кстати, тоже. Мама занимается домом. У меня еще есть сестра. Ей одиннадцать лет. Как и все дети ее возраста, она увлечена гаджетами, приложениями.

— Вы много путешествуете по миру. Считали, сколько стран посетили?

— Не так уж много. В основном объездил Европу.



* Сейчас Владислав много путешествует, а в будущем он хотел бы изучать экономику в Гарварде. Фото из Facebook

— Ездите по делам или в удовольствие?

— И так, и так. Случается, в той или иной стране задерживаюсь на длительное время. Живу в гостинице. Мне так удобно. Какое-то время, к примеру, жил во Франции, сейчас нахожусь в Армении (мы общаемся с Владиславом по интернет-связи. — Авт.). К слову, объездил таким образом почти всю Украину. Жил и в Киеве, и во Львове, и в Днепре. Сидеть на одном месте мне не интересно.

— Какая из стран вас больше всего поразила?

— Вы знаете, быть может, я вас удивлю — Армения. Здесь невероятно гостеприимные люди. Помощь тебе предложат еще до того, как ты ее попросишь.

— Несколько лет назад я брала интервью у одного из основателей индустрии мобильных развлечений продюсера Леди Гаги Ральфа Саймона, который, к слову, изобрел рингтон. Он рассказывал, что в недалеком будущем появится много того, о чем сейчас мы и подумать не можем. К примеру, можно будет записать сон и утром при желании посмотреть его, как фильм. А как вы считаете, какие сенсационные инновации ждут нас в будущем?

— Думаю, роботы возьмут на себя большое количество нашего труда. А инвесторы поймут, что выгодно вкладывать деньги не только в компании, но и в талантливого человека с тем, чтобы с его пожизненного дохода иметь какие-то дивиденды. В этом случае больше людей будут заниматься тем, к чему у них есть способности. И общество при этом будет развиваться раз в десять быстрее.

— Как вы планируете потратить полученные деньги?

— Я уже сказал: собираюсь создать фонд, инвестирующий в стартапы, связанные с искусственным интеллектом.

— А для себя? Возможно, что-то уже давно мечтаете купить? Или, быть может, станете жить на широкую ногу?

— Знаете, я живу на определенную сумму, и мне хватает. О покупках пока не думал. Все же правильнее вложить средства, и тогда капитал будет расти.

— У вас есть хобби?

— Люблю читать. Раньше увлекался футболом. Основное же хобби — моя работа.

— В прошлом году в Киев приезжал сооснователь Apple и изобретатель первого персонального компьютера Стив Возняк. Вы с ним знакомы?

— Нет, хотя было бы интересно пообщаться.

— Выступая на форуме, он сказал: «Для себя лично я разработал такую формулу: счастье — это улыбки минус нахмуренное лицо». И мне это очень запомнилось. А что означает для вас счастье?

— Счастье — когда твоя реальность превосходит ожидания.

— Не за горами Новый год. Как и где вы собираетесь его отпраздновать?

— Быть может, с нашей командой поедем в Таиланд. Пока думаем…

— Что вы пожелали бы читателям «ФАКТОВ» накануне новогодне-рождественских праздников?

— Всего самого наилучшего! Пусть сбываются мечты и все будет хорошо.

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