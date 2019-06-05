Сериал-сенсацию «Чернобыль» покажут по ТВ: стали известны детали

Украина

Телеканал 1+1 покажет в своем эфире нашумевший сериал «Чернобыль», который по рейтингам уже оставил позади легендарную «Игру престолов». Скоро сериал скоро появится на экране, сообщили в пресс-службе телеканала.

«Сериал, о котором сейчас говорит весь мир, с рейтингом 9.7 на IMDb, сериал о нашей с вами трагедии — Чернобыль, скоро только на 1 + 1», — написал в Facebook генеральный директор 1+1 Александр Ткаченко.

При этом с целью сохранения интриги точная дата показа не называется.

Как известно, сериал Чернобыль описывает трагические события масштабной катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассказывает истории ликвидаторов последствий взрыва, и показывает, что случилось с теми, кто испытал самое большое радиоактивное облучение.

«Я чувствовал огромную ответственность перед народом Украины. Этот сериал призван почтить память каждого, кто пострадал и пожертвовал своей жизнью вследствие Чернобыльской катастрофы», — приводятся в сообщении слова сценариста сериала Крейга Мазина.

В сериале снялись известные мировые актеры. Среди них — британский актер Джарред Харрис, в котором зрители узнают Мориарти из «Шерлока», шведский актер Стеллан Скарсгард («Пираты Карибского моря», «Тор», «Мстители») и британская актриса Эмили Уотсон («Рассекая волны», «Красный дракон»).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», британская актриса и сценаристка Карла Мери 1 июня написала твит о том, что разочарована сериалом НВО «Чернобыль», потому что в нем нет темнокожих актеров. Пользователи раскритиковали этот твит, а в комментариях в основном советовали девушке учить историю и объясняли, что темнокожий ликвидатор в Чернобыле смотрелся бы не к месту. Позже, к удивлению многих, поступила информация о том, что одним из ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС был темнокожий мужчина по имени Игорь Хиряк. Он родился в 1967 году и в настоящее время проживает в городе Череповец Вологодской области РФ.

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