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Затяжной стресс может привести к нарушениям сердечного ритма: симптомы аритмии
Согласно статистике, 75 процентов людей даже не догадываются о том, что у них аритмия. Причем нарушение сердечного ритма далеко не всегда связано с какими-то заболеваниями. Аритмия нередко возникает у людей, ведущих здоровый образ жизни, но часто нервничающих, заявили ученые из Университета Британской Колумбии.
Как утверждают эксперты, при затяжном стрессе в сердечной мышце развиваются изменения, вызывающие повышение сердечного ритма. Появившаяся аритмия со временем может прогрессировать. Причем нередко человек не замечает нарушений ритма сердца, что может быть опасно.
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Но все же чаще к развитию аритмии приводят болезни сердца, высокое артериальное давление, сахарный диабет, курение, злоупотребление алкоголем и кофеином, передозировка препаратов.
Чтобы обнаружить аритмию, надо время от времени обследоваться у кардиолога, делать кардиограмму.
Причины аритмии
Заболевания щитовидки. При гиперфункции щитовидной железы гормоны в организме вырабатываются в избытке, сокращения сердца становятся частыми. При недостаточной функции щитовидки метаболизм замедляется, что вызывает брадикардию (снижение частоты сердечных сокращений).
Гипертония повышает риск развития ишемической болезни сердца. При этом заболевании, которое связано с атеросклерозом (засорение сосудов бляшками), сердце недополучает кислород. Ишемия может проявляться аритмией, приступами головокружения, тошноты.
Сахарный диабет также повышает риск развития ишемической болезни сердца и гипертонии. Кроме того, эпизоды гипогликемии (низкого содержания сахара в крови) могут быть пусковым механизмом развития аритмии.
Злоупотребление кофе. Кофеманы, выпивающие несколько чашек крепкого кофе в день, рискуют заработать аритмию.
Курение. У курильщиков происходят изменения в сосудах, которые могут провоцировать нарушения сердцебиения.
Симптомы аритмии
- Ощущение сердцебиения и перебоев в области груди.
- Очень быстрое биение сердца.
- Слишком медленное сердцебиение.
- Боли в груди, одышка.
- Головокружение.
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