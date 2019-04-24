Хронический стресс сбивает все биоритмы, лишает сна, нарушает работу органов, — врач-невролог

Прямая линия

Оказывается, умеренный стресс даже полезен для организма — он тренирует мозг, активирует иммунную систему. Ученые считают, что человек развивался благодаря стрессу: чтобы выжить, надо было включать механизмы адаптации. Например, когда становилось холодно — одеваться, разводить огонь, когда надо было добыть пищу — угнаться за животным и победить его, спрятаться в пещере, а если ранил зверь — останавливать кровотечение. В таких условиях организм включал и сознание, и подсознание. Древние механизмы, отвечающие за выработку гормонов и во многих случаях управляющие нашим поведением, сегодня работают так же, как у первобытных людей. Об этом нельзя забывать, считает руководитель сети центров «Головная боль» кандидат медицинских наук Татьяна Майкова. Тогда легче будет найти первопричину болезни и устранить ее. Почему, когда мы нервничаем, сердце выскакивает из груди? Что такое синдром раздраженного кишечника и как от него избавиться? Можно ли справиться с бессонницей без лекарств? На эти и другие вопросы читателей «ФАКТОВ» во время прямой линии ответила невролог Татьяна Майкова.

«Мигрень с аурой очень опасна: в мозге могут остаться „следы“ от приступов. Они заметны на МРТ»

*— Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Беспокоит Елена из Боярки Киевской области. С 12 лет страдаю мигренью с аурой. За полчаса до приступа сужается поле зрения, усиливаются запахи, возникает многократная рвота, после которой не наступает облегчение. Регулярно прохожу МРТ и доплерографию, которая показала, что есть венозный застой и сосуды искривлены. Чем посоветуете снимать головную боль?

— Приступ мигрени для человека стресс. И организм реагирует на него очень сильными стрессовыми реакциями: могут меняться артериальное давление, ритм сердца, уровень сахара и гормонов и даже дыхательная функция. Важно не только снять боль с помощью обезболивающих, но и смягчить проявления мигрени. Это системное заболевание. С ним надо научиться жить, чтобы не допускать обострений.

Если приступы возникают не чаще двух раз в месяц, врач, возможно, порекомендует сердечные капли (валокордин, корвалдин), содержащие стимулятор тормозной системы, который в течение 15—20 минут прервет ауру. От боли помогут специальные препараты против мигрени (группа триптанов). Но при частых приступах такие препараты не стоит принимать. Нужно подобрать схему лечения, которая предотвратит приступы, не допустит появления ауры.

— Она опасна?

— Те, у кого мигрень с аурой, входят в группу риска: у них чаще возникают инсульты, болезнь Альцгеймера. На МРТ бывают видны очаги мелкой деструкции мозга. Их иногда ошибочно принимают за проявления рассеянного склероза, и человека лечат от этого заболевания. Терапия тяжелая, и страдающим мигренью она помочь не может, наоборот, способна навредить. Эти данные были приведены в одном из недавних исследований.

— Действительно ли с возрастом приступы мигрени могут пройти?

— У женщин — да. Когда прекращаются ежемесячные гормональные всплески (а они часто провоцируют приступы мигрени), головная боль перестает беспокоить. Но возбудимость мозга все равно остается прежней, и мигрень может трансформироваться: нарушается работа щитовидной железы, развиваются гипертоническая болезнь, сердечная аритмия. В некоторых случаях даже эмоциональное расстройство (невроз, депрессия), нарушение сна — симптомы мигрени. Лечить ее надо с помощью препаратов, влияющих на возбудимость мозга. Врач должен обязательно спрашивать, не случались ли у пациента в молодости приступы мигрени, и учитывать эту информацию, подбирая лечение. Можете обратиться в один из наших центров «Головная боль» в Киеве или Днепре.

*— Добрый день, это Лариса из Киева, мне 50 лет. На перемену погоды ноют суставы и мышцы. Такие же симптомы у моей 80-летней мамы. Есть ли способ избавиться от такой метеозависимости?

— Надо разобраться, есть ли у вас проблемы с суставами либо аутоиммунное заболевание, проверить иммунную систему. Если она в порядке, возможно, у вас так называемое болевое расстройство. Так бывает: заболевания нет, а боль есть. Почему болят суставы? Потому что околосуставные мягкие ткани (а не ткани суставов) обладают большим количеством болевых рецепторов. Если они неправильно работают, слишком сильно реагируют на все метеорологические явления, возникает боль — в коленях, в спине, головная боль. Надо уменьшить активность болевой системы.

— С помощью обезболивающих препаратов?

— Нет. Речь идет о препаратах, которые снижают повышенную активность нервной системы, болевых рецепторов. Лекарства помогут все наладить, и суставы перестанут болеть.

Симптомы ауры Сужается поле зрения, появляются мушки и мерцание перед глазами.

Усиливаются запахи.

Возникает головокружение.

Могут быть тошнота и рвота.

«Ночью глубокий сон должен длиться столько же, сколько поверхностный»

*— «ФАКТЫ»? Это Татьяна, мне 45 лет. В последнее время очень плохо сплю. Привыкла засыпать после полуночи, а если рано ложусь, то просыпаюсь среди ночи и не могу уснуть. Измеряю фазы сна с помощью смарт-часов и вижу, что глубокий сон длится полтора-два часа. Достаточно ли этого, если в среднем сплю семь-восемь часов?

— Видимо, вы нарушили себе биологические ритмы, и их надо обязательно восстановить. Все так называемые совы (те, кто ложится спать после 12 часов ночи) — в группе риска сердечно-сосудистых, эндокринных, неврологических или возрастных нейродегенеративных заболеваний. Именно ночью, в фазе глубокого сна (лучше всего, если она начинается за час-полтора до полуночи), в мозге происходят важнейшие биохимические процессы, вырабатываются гормоны, проходит накопление энергии. Если с этой задачей организм регулярно не справляется, начинаются сбои в его работе. В общей сложности на ночной сон отводится около восьми часов. Но глубокий сон должен длиться примерно столько же, сколько поверхностный, — часа четыре. А у вас он в два раза меньше. Есть такие аппараты — акселерометры. Их датчики фиксируют фазы сна по движению рук. Но самый точный метод записи сна — полисомнография.

*— Ольга, Киев, 48 лет. У меня на протяжении многих месяцев плохой сон. Может ли это привести к стрессу?

— Думаю, у вас уже есть стрессовое состояние, и из-за него вы плохо спите. В первую очередь вы должны проанализировать и понять, какие эмоциональные расстройства могли привести к сбою в системе сна. Возможно, если назначить вам определенные препараты и вы упорядочите ваш режим жизни, это поможет вернуть нормальный сон. Я имею в виду простые правила. Ложиться надо не позже 23:00. Создать ритуал засыпания: вечером можно прогуляться на свежем воздухе, выпить стакан молока или травяного чая, почитать книгу, послушать приятную музыку. Не стоит перед сном читать что-то в телефоне или планшете — яркий свет экрана возбуждает нервную систему. И запомните: природа не создавала человека-«сову». Среди нас одни только «жаворонки». «Совами» становятся те, у кого сбились биоритмы.

*— Анна, Киев, 35 лет. Моим детям сейчас восемь и шесть лет. Разница небольшая. Серьезных заболеваний у них нет. Но были периоды, когда казалось, что из болячек мы не вылазим. То один температурит, то другой кашляет. Сын сломал руку, у дочки обнаружился аллергический дерматит. То глисты, то боль в животе, борьба с аденоидами и операция. Словом, начались у меня такие явления: иногда кажется, что сердце выскакивает, одну ночь сплю, другую — не могу уснуть. Кофе не пью, разве что утром чашечку. Что делать? Может, я слишком тревожная мама и у меня в организме что-то нарушилось?

— Вы нормальная мама: когда болеют дети, вы волнуетесь. Как правильно организовать работу организма в такой ситуации? Сбалансировать все нагрузки. Идеальный режим: достаточный сон, психологический комфорт, физическая нагрузка (но не профессиональная, а умеренная спортивная). Вам надо обследоваться и выяснить, почему периодически возникает учащенное сердцебиение. Нужно проверить сердце, щитовидную железу, работу мозга и привести все это в порядок. А потом с помощью, может быть, психотерапии, аутотренинга поддерживать себя в стабильном состоянии. Важно понять: дети болеют, они должны болеть, иначе их организм никогда не сформирует защиту. Просто, чтобы они не болели часто, надо правильно организовать их жизнь. Вам же принять ситуацию и заняться собой: благополучие детей в первую очередь зависит от здоровья мамы.

Как справиться с бессонницей Приучите себя к особому вечернему режиму.

Легкий ранний ужин.

Вечерняя прогулка.

Важно отказаться от просмотра динамичных фильмов.

Не стоит читать тексты в телефоне или планшете из-за яркой подсветки.

«Если вы все время мысленно возвращаетесь к какой-то ситуации и вновь переживаете ее, это навязчивое состояние, и нужна помощь врача»

*— Здравствуйте, Татьяна Николаевна! Это Анна, Бердянск. Как можно понять, что я нахожусь в состоянии хронического стресса?

— Наверное, у вас тревожный характер, не позволяющий вам чувствовать себя полностью расслабленной. И раз задаете такой вопрос, значит, наверняка уже находитесь в стрессе. Если мысли бесконечно возвращаются к предмету тревоги — какой-то ситуации, отношениям, фактам, если все время прерываете свою деятельность мыслями об этом, меньше интересуетесь чем-то другим — у вас появилась доминантная проблема. Такое состояние имеет свой диагноз — посттравматический стрессовый синдром. Из-за него снижается работоспособность, нарушается сон.

Бывает тяжелая стрессовая ситуация — например, человек потерял кого-то из близких. Нужно время, чтобы смириться с этой мыслью. Острая реакция должна завершиться в течение месяца. Иногда достаточно собственных усилий: человек может принять решение посадить дерево, написать книгу, посвятив ее близкому человеку, поставить памятник, заказать службу в церкви. Но если и по прошествии месяца стрессовая реакция не ослабела, надо обратиться к врачу. Это касается и других ситуаций, связанных с работой, семейной жизнью. Если реакция станет хронической, она может влиять не только на вашу жизнь, но и на жизнь ваших детей и внуков. Доказано, что стрессовая реакция может закрепиться генетически.

*— Это Екатерина, Днепр. Когда я волнуюсь, у меня болит сердце. На кардиограмме все нормально. Что можно сделать в таком случае?

— Нормальная кардиограмма — это еще не признак того, что у вас все в порядке. В последнее время был обнаружен синдром такацуба (это японское слово означает «ловушка для осьминога»), или «синдром разбитого сердца». При выбросе адреналина левый желудочек сердца теряет свой тонус, сердце приобретает форму сосуда для ловли осьминогов — по форме становится похожим на кувшин с широким основанием и узким горлышком. Если на фоне стресса такие дисфункции встречаются часто, они в конце концов могут привести к инфаркту. Вам надо отрегулировать работу мозга и нервной системы.

*— «ФАКТЫ»? Виктор из Киева. У меня напряженная работа, естественно, бывают стрессы. Может ли боль под ложечкой, в желудке возникать из-за напряжения? Гастроэнтеролог ничего не находит.

— Скорее всего, вы по характеру ответственный и тревожный человек. Напряженную, как вы сказали, работу обычно ищут себе люди, которые умеют и любят работать. Но возможности вашего организма справляться с ней не безграничны. На каких-то этапах, особенно это часто бывает весной и осенью, мозг уже не может правильно организовать работу внутренних органов. А любой выброс адреналина, который происходит при стрессе, останавливает двенадцатиперстную кишку, то есть она находится в состоянии спазма, что сопровождается болью. Ваша проблема также могла возникнуть из-за спазма перехода пищевода в желудок. И то, и другое — стрессовые реакции. С другими органами пищеварительной системы, которые не могут так сильно о себе просигнализировать, происходит примерно то же самое. Сейчас такие болезни, о которых вы рассказываете, получили название функциональная диспепсия желудка и синдром раздраженного кишечника. Их успешно лечат неврологи и психиатры.

Какие реакции может запускать стресс Повышается давление.

Учащается сердцебиение.

Усиливается мышечный тонус.

Повышается уровень сахара в крови.

«Останавливается» кишечник.

Происходит сбой в выработке гормонов.

Подавляется иммунная система.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бессонницу может спровоцировать генетическая поломка, а регулярное недосыпание способно привести к болезни Альцгеймера.

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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