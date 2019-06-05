Политика

Зеленский неожиданно высказался в адрес Супрун: "Слава Богу, у меня другой врач"

Президент Украины Владимир Зеленский рассмеялся, когда его спросили, что он думает о профессионализме и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун. Это произошло в эфире программы «Завтрак с 1+1» во время прямого включения из Брюсселя.

«Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете — да? — как ее называют? Ну, слава Богу, у меня есть другой врач, у моей семьи», — сказал он.

Отвечая на вопрос, если бы у него была возможность формировать правительство, то кого бы он оставил, и кто из действующих министров ему нравится, Зеленский сказал:

«Я их не знаю очень близко. Это не моя команда, мы не прошли какое-то длительное время работы. Я уверен, что там есть профессионалы, поэтому правительство и остается сейчас работать. Думаю, что за эти 2 месяца до новых выборов и до создания нового правительства мы познакомимся поближе, и я пойму, кто из них способен сделать что-то новое для Украины. Потому что здесь нужны не шаги», — пояснил президент.

Отметим, ранее Зеленский представил в качестве члена своей команды известного харьковского доктора Евгения Комаровского. При этом сам Комаровский якобы не согласился занять кресло министра здравоохранения, однако отметил, что реформы Супрун надо продолжать.

Как писали «ФАКТЫ», ранее украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что Министерство здравоохранения Украины вместо Супрун возглавит его товарищ, народный депутат от партии «Возрождение» Андрей Шипко.

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