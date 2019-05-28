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Коломойский рассказал, кто может возглавить Минздрав вместо Супрун
Министерство охраны здоровья Украины вместо Ульяны Супрун, недавно раскритиковавшей нового президента Владимира Зеленского, возглавит народный депутат от партии «Возрождение» Андрей Шипко. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил олигарх Игорь Коломойский, который после прибытия в Украину дает публичные советы Зеленскому.
«Да, это мой товарищ. Будущий министр здравоохранения», — ответил Коломойский на вопрос о том, почему вместе с ним в Днепр прилетел народный депутат из фракции «Возрождение» Андрей Шипко, представляющий в парламенте Днепропетровскую область.
От отметил, что познакомился с Шипко на «ниве депутатства». Теперь это его «товарищ и приятель».
Отметим, журналисты программы «Схемы» неоднократно фиксировали нардепа Шипко в офисе Коломойского в Герцлии (Израиль). Журналист Михаил Ткач также встретил олигарха Игоря Коломойского и нардепа Андрея Шипко в одном из киевских ресторанов в первый день возвращения бизнесмена в Украину.
Коломойский не отрицает, что Супрун на своем посту делала и некоторые положительные вещи, «но большинство, конечно, ужасные вещи».
Напомним, американка Ульяна Супрун прибыла в Украину в период Революции Достоинства. Ее назначили исполняющей обязанности министра здравоохранения. По данным СМИ, на посту она разрушила ряд мошенническихсхем, в частности, в области фармакологии.
После инаугурационной речи Зеленского с предложением правительству писать заявления об отставке, Супрун заявила, что подавать в отставку не собирается.
Ранее Коломойский рассказал, как в начале 2017 года он и будущий президент Зеленский звонили лидеру группы «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку и троллили его относительно участия в президентских выборах.
Также, по словам бизнесмена, на выборах Владимира Зеленского поддержали почти все украинские олигархи.
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