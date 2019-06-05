Украина

Политика тебя не отпускает: Лукашенко отреагировал на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу

Президент Украины (1994 — 2005 гг.) Леонид Кучма, который вновь возглавляет украинскую делегацию на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, встретился в столице Беларуси с главой государства Александром Лукашенко.

«Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», — цитирует Белта Александра Лукашенко. В свою очередь Леонид Кучма, который 5 июня на переговорах будет инициировать введение режима тишины на время сельхозработ, назвал такое мнение белорусского лидера «положительным сигналом».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле тоже положительно оценили возвращение Леонида Кучмы в к переговорному процессу в Минске, но посетовали, что не до конца понимают позицию президента Владимира Зеленского. «Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства», — заявил по этому поводу пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

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