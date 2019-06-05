- 13:21 В Киеве «заминировали» Институт рака: эксклюзивные фото
- 13:19 Для Гааги: на Донбассе нашли российское оружие и амуницию
- 13:13 Дисквалифицированный Хабиб подписал новый контракт с UFC
- 13:11 "Это карма": в России мэр споткнулась и упала во время осмотра улиц города
- 13:07 Доллар и евро продолжают дорожать: когда это прекратится
- 12:58 Сенченко — политикам: Даже не пытайтесь торговать Крымом
- 12:55 Вознесение Господне: чего нельзя делать в этот день, а какие традиции стоит соблюсти
- 12:52 Политика тебя не отпускает: Лукашенко отреагировал на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу
- 12:48 Индийский Олег Винник покорил сеть зажигательным танцем
- 12:48 "Чернобыль" от HBO: смотреть онлайн 5 серию на украинском языке
- 12:48 Зеленский неожиданно высказался в адрес Супрун: "Слава Богу, у меня другой врач"
- 12:41 Депутат Муха передала автомобиль в детдом семейного типа в Святошинском районе Киева
Политика тебя не отпускает: Лукашенко отреагировал на возвращение Кучмы в переговоры по Донбассу
Президент Украины (1994 — 2005 гг.) Леонид Кучма, который вновь возглавляет украинскую делегацию на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, встретился в столице Беларуси с главой государства Александром Лукашенко.
«Политика, Леонид Данилович, тебя не отпускает никак. Но это к лучшему», — цитирует Белта Александра Лукашенко. В свою очередь Леонид Кучма, который 5 июня на переговорах будет инициировать введение режима тишины на время сельхозработ, назвал такое мнение белорусского лидера «положительным сигналом».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кремле тоже положительно оценили возвращение Леонида Кучмы в к переговорному процессу в Минске, но посетовали, что не до конца понимают позицию президента Владимира Зеленского. «Кучма весьма авторитетный, опытный деятель, который хорошо разбирается в проблематике, но очень важна концептуальная позиция главы государства», — заявил по этому поводу пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...