Меланому можно определить по родинке, которая блестит, — дерматоонколог Ирина Сидоренко

Прямая линия

Люди, заметив, что родинка начала быстро расти или менять цвет, пугаются: а вдруг это меланома? Слово, незнакомое многим из нас еще два десятилетия назад, сегодня знают даже школьники. За 10 лет проведения Дня меланомы в Украине (с 2009 по 2018 годы) врачи осмотрели 379 360 человек, среди которых выявили 1168 случаев меланомы и 3541 — рака кожи («ФАКТЫ» подробно рассказывали, как не пропустить меланому, а также о лечении этого опасного заболевания). Меланома — самый агрессивный вид рака кожи с быстрым течением и образованием метастазов. Но если ее обнаружить своевременно — когда безобидная родинка только начинает перерождаться в злокачественную опухоль — и удалить, то пациенту можно сохранить жизнь. Как не пропустить перерождение родинки? Чем опасен солнечный ожог? Нужно ли удалять кератому? На эти и другие вопросы наших читателей во время прямой линии «ФАКТОВ» ответила руководитель Центра диагностики родинок и рака кожи Института дерматокосметологии доктора Богомолец Ирина Сидоренко.

«Меланома — самый агрессивный рак кожи, который стремительно развивается и дает метастазы»

*— Здравствуйте, Ирина Ивановна! Вам звонит Инна из Киева, 38 лет. У меня недавно возле локтя появилась новая родинка. Она не болит, не чешется. Нужно ли ее показать врачу?

— Думаю, можно какое-то время понаблюдать за родинкой самостоятельно. Посмотрите, похожа ли она на остальные родинки или отличается по цвету, яркости, блеску? Растет ли? Как быстро? Если образование вдруг увеличилось до пяти миллиметров и больше, нужно показать его дерматологу.

— Впервые слышу о блеске.

— Блестящую родинку трудно не заметить: она сразу бросается в глаза. Важно и то, сколько у вас родинок. Замечена такая закономерность: если много, то новые образования чаще возникают, но медленнее развиваются. Иммунная система закалена рутинным процессом. В случае, когда родинок мало, новое образование может расти довольно быстро, что опасно.

*— Ольга из Павлограда. Не раз слышала, что перед отпуском на море, а особенно после него, нужно пройти осмотр у дерматолога. Это обязательно?

— У людей с большим количеством родинок повышен риск развития рака кожи, поэтому им минимум два раза в год следует посещать дерматолога. Даже когда такой человек не загорает, на теле иногда появляется подозрительная родинка, которую важно не пропустить. Среди моих пациентов есть мальчик с так называемым диспластическим синдромом, который тщательно избегает прямых солнечных лучей. Его родинки стали намного бледнее.

Остальным людям достаточно регулярно осматривать себя и своих близких самостоятельно. Не нервничать попусту. К родинке подходят нервные окончания, и стресс для нее — катастрофа, которая может подтолкнуть перерождение. Заметив любые изменения — немедленно к врачу.

*— Тамила из Бердянска Запорожской области. Почему меланома выделена отдельно из всех видов рака кожи?

— Это наиболее агрессивная форма рака кожи. Она стремительно развивается, интенсивно дает метастазы и плохо поддается лечению. Замечательно, если врач выявляет перерождение родинки на раннем этапе, когда она меньше связана с сосудами. В верхнем слое кожи сосуды мельчайшие, а вглубь — увеличиваются. Поэтому поверхностная форма меланомы «стелется» по поверхности кожи и дольше не дает метастазы. Когда ее убирают, то развитие злокачественного процесса прекращается. Другая меланома формирует узел и быстрее идет вглубь, к крупным сосудам, что гораздо опаснее.

*— Звонит Лариса из города Кривой Рог. Прочитала в анонсе «ФАКТОВ», что меланома может быть на ушных раковинах. Это потому, что уши часто обгорают?

— Да, а солнечный ожог — провоцирующий фактор. Хорошо бы нашим модельерам сделать модный головной убор на лето типа буденновки — с козырьком, защищающим лицо, с защитой для ушей, на которых часто возникают родинки. А вообще они на теле появляются постепенно: врожденные — еще до года, приобретенные — с трех-пяти до 18 лет. Дальше гораздо меньше.

— Когда-то прочитала в «ФАКТАХ» о подногтевой меланоме. Где еще может развиваться эта опухоль?

— В любых местах: на задней поверхности плечевой области, волосистой части головы, на спине, на ноге под коленками, где ее сложно заметить самому. У меня был пациент — 18-летний спортсмен, занимающийся серфингом, у которого после четырех лет тренировок (обычно он плавал на доске в плавках) на бедре возникла маленькая меланома. К счастью, мы ее вовремя удалили. Теперь парень тренируется только в специальном костюме. Особая проблема — меланома на глазном яблоке. Даже диагностическая биопсия — непростая задача для онколога и офтальмолога, не говоря уже о лечении.

*— Беспокоит Татьяна из города Сумы. Скажите, может быть одновременно несколько меланом?

— Раньше считалось, что нет, но сейчас несколько раков кожи у одного пациента — не редкость. В моей практике был случай, когда удалили меланому, начинающуюся в доброкачественном невусе, и заодно — другое образование рядом. Оно не вызывало подозрений, но гистологи обнаружили в нем злокачественные клетки. Бывает, что у пожилого человека, часто обгоравшего на солнце во время работы на дачном участке или в огороде, находим базалиому (один из видов рака кожи) и меланому.

— После того как удалили меланому и человек выздоровел, нужно регулярно проходить осмотр?

— Непременно. Пациент в течение пяти лет должен наблюдаться у онколога. Если один раз случился сбой и иммунный надзор не распознал опасные клетки, то где гарантия, что это не повторится?

АККОРД: признаки меланомы А — асимметрия: условная ось делит родинку на две неравные части.

— асимметрия: условная ось делит родинку на две неравные части. К — край: неровный, рваный, с зазубринами.

— край: неровный, рваный, с зазубринами. К — кровоточивость: родинка начинает кровоточить.

— кровоточивость: родинка начинает кровоточить. О — окрас: изменение цвета, исчезновение окраса, появление вкраплений.

— окрас: изменение цвета, исчезновение окраса, появление вкраплений. Р — размер: изменение высоты или ширины.

— размер: изменение высоты или ширины. Д — динамика: появление корочек, трещинок, выпадение волосков.

«Малышам до трех лет загорать нельзя»

*— Прямая линия? Звонит Валентина из города Луцк. В прошлом году мы ездили с годовалым сыном на море, где он сильно обгорел. Чем это грозит в будущем?

— Детям до трех лет нельзя загорать на пляже. Наша кожа запоминает воздействие солнца за все годы жизни. Чем больше ребенок в детстве загорал и, еще хуже, перенес солнечных ожогов, тем выше во взрослой жизни риск развития меланомы. Особенно плохо реагируют на солнце светлокожие и светлоглазые люди со светлыми, русыми и рыжими волосами. Это фототип, наиболее чувствительный к ультрафиолетовому облучению. Также высокий риск развития меланомы у людей, в семьях которых были случаи заболевания.

— Во время беременности все мои родинки были гораздо заметнее. Что это значит?

— Гормональные изменения, даже те, которые женщины переживают ежемесячно, влияют на особенности выработки пигмента. Беременные часто замечают, что во время вынашивания ребенка родинки будто наливаются, становятся ярче. Если женщина забеременела с помощью метода экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), то должна тщательно следить за своими родинками: гормональная стимуляция может увеличить риск перерождения.

*— Могу я поговорить с доктором? Меня зовут Юлия, звоню из Никополя. Прошлым летом я загорала в купальнике с большим декольте. В этой области из-за сильного солнечного ожога появились волдыри, которые ближе к осени превратились в некрасивые пятна. Как от них избавиться?

— Из-за чрезмерного влияния солнца в месте ожога на коже могут появиться коричневые веснушки, или солярное лентиго (так правильно они называются). Пациент раздевается, и мы видим, что кожа белая, но предательские пятна выдают, что в этом месте был ожог.

В прохладный сезон советую обратиться к врачу, чтобы попробовать осветлить лентиго. Однако, когда снова выйдете на солнце, пятна могут восстановиться. Поэтому летом ежедневно используйте солнцезащитные средства — кремы, эмульсию, тогда пятна, возможно, постепенно посветлеют. Это вообще хорошая привычка: защищаться от чрезмерного воздействия ультрафиолета с помощью крема, очков, шляпы. Не забывайте о красной кайме губ, где возможно развитие рака кожи. Хорошо, что сегодня в средствах по уходу за лицом, губами есть фильтры, обеспечивающие защиту от солнца.

*— Это Оксана из Мелитополя. Я пользуюсь солнцезащитным кремом, но считаю, что дочке (ей 11 лет) рановато. Тем более прочитала, что там есть вещества, которые опасны и плохо выводятся из организма. Что скажете?

— Влияние солнца однозначно хуже, поэтому кожу нужно любым путем защитить от накопления ультрафиолета и обязательно пользоваться солнцезащитным кремом. Летом следите, чтобы девочка не выходила на улицу без головного убора, который прикрывает уши, — панамки или шляпки с широкими полями. Солнце, конечно, необходимо, но только в умеренном количестве и в безопасные часы. Солнечные лучи нужны для синтеза в коже витамина D. Также солнце поднимает настроение, борется с депрессией.

Как правильно загорать На пляж выходите до 10 часов утра и после 16 вечера.

Предварительно обязательно нанесите на тело солнцезащитный крем. Обновляйте защиту каждые два—три часа, особенно после купания.

Голова должна быть прикрыта панамкой или легкой шляпой, закрывающей уши.

Не забывайте увлажнять кожу после загара.

«Кератому, которая начинает расти и по виду напоминать соцветия цветной капусты, лучше удалить»

*— Это «ФАКТЫ»? Вам звонит Антонина из Хмельницкой области. У мамы (ей 76 лет) на виске справа появилась заметная кератома, а еще одна, побольше, — под грудью. Нужно ли их удалять?

— В зрелом возрасте кератомы встречаются часто, ведь с годами нарушается обновление верхнего слоя кожи. Эти образования желательно удалять, пока они маленькие, и обязательно — когда начинают расти, напоминая соцветия цветной капусты. Если кератома находится в месте, которое постоянно задевается, она будет кровоточить. А регулярное повреждение и воспаление могут спровоцировать злокачественное перерождение.

— Чаще кератомы встречаются на лице?

— Там они заметнее, но кератомы «любят» складки, поэтому нередко возникают у женщин под грудью или по бокам. Если они сдавливаются бюстгальтером и дополнительно травмируются, их желательно удалить. Иногда бывает пигментная форма кератомы, под которой может скрываться подозрительная родинка.

— Кератомы встречаются у мужчин?

— Достаточно часто. Их образование обусловлено особенностями кожного секрета: густое кожное сало накапливается в коже и как бы цементирует клетки.

*— Мирослава из Тернополя, 55 лет. Прошлой весной в апреле я провела день на дачном участке, и на скулах появились пигментные пятна. Так и ходила все лето. Теперь боюсь, что ситуация может повториться. Почему появляется пигментация?

— У людей, которые часто и подолгу бывают на солнце, со временем загар ложится неравномерно. Происходит это из-за сбоя нормального распределения пигментных клеток (меланоцитов). Внешне кожа приобретает пестрый вид, на ней появляются коричневые и белые пятна, участки сухости, красные прожилки. Советую вам активно использовать солнцезащитные средства. Важно знать, что если пигментные пятна уже были, то впоследствии при попадании солнца на кожу они могут возобновиться.

— Нужно проверить печень?

— Человеку всегда хочется назначить виноватого, и самая простая догадка, что пигментация появилась из-за застоя желчи. Но на состояние кожи действительно влияет, как работают органы пищеварения, что человек ест и пьет.

Сейчас начинается сезон изобилия ягод, фруктов и овощей, богатых витамином С, который поможет немного осветлить кожу. В свежих плодах находятся естественные антиоксиданты, полезные для кожи. Не забывайте о жирорастворимых витаминах А и Е: они не только улучшают состояние кожных покровов, но и снижают холестерин, разжижают кровь.

*— Вас беспокоит Мария из Тетиева, 51 год. Года три назад на шее появилось много маленьких папиллом. Врач сказал, что нужно их удалить и пока не носить цепочку. Что мне делать?

— Прислушаться к врачу. Появление папиллом вызвал вирус, но их быстрому распространению способствовало и ношение украшений на шее. Если папилломы регулярно повреждать, то они могут воспаляться, поэтому их лучше все же удалить. Сегодня есть много разных методов. Папилломы можно разрушить электротоком или радиоволнами либо выморозить жидким азотом. Останутся небольшие ранки, которые заживут за два-три дня.

Как удалить папилломы Электротоком (электрокоагуляция).

С помощью радиоволновой терапии.

Лазерным излучением.

Жидким азотом (криодеструкция).

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как наносить крем от солнца, чтобы защититься от рака кожи. Кроме того, риск солнечных ожогов уменьшится, если пить томатный сок или есть помидоры.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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