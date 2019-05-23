Меланома может появиться даже на ушных раковинах: как уберечься от рака кожи

Здоровье

Раз в год, в мае, во всем мире проводится Международный день меланомы. Это делается для того, чтобы обратить внимание на опаснейшее заболевание. Ведь именно меланома дает множественные метастазы, которые могут поразить любой орган. Но если обнаружить ее на раннем этапе, достаточно будет удалить новообразование и наблюдаться у онколога в течение пяти лет. Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, какие изменения в родинке должны насторожить и как лечится меланома.

— Почти одновременно в нашу клинику обратились два молодых человека, и у обоих мы обнаружили меланому на ушных раковинах, — говорит руководитель Центра диагностики родинок и рака кожи Института дерматокосметологии доктора Богомолец Ирина Сидоренко. — Конечно, мы сразу порекомендовали удалить эти новообразования. Но то, что они имеют такую локализацию, не случайно. Многие уже привыкли на пляже или во время прогулки наносить на кожу солнцезащитный крем. Но мало кто защищает ушные раковины. А это делать необходимо. К тому же важно, выходя из дома, правильно одеваться: одежда должна быть из натуральной ткани, с длинным рукавом. Из головных уборов предпочтительнее шляпа с полями.

— Какие излюбленные места у меланомы?

— Их трудно назвать, потому что приходится сталкиваться с самыми неожиданными случаями. Например, недавно в клинику обратилась 70-летняя женщина, у которой на животе был врожденный невус (доброкачественное образование, похожее на темную выпуклую родинку). Пациентка утверждает, что время от времени показывалась дерматологу. А сейчас невус превратился в меланому.

— Часто ли происходит перерождение?

— Например, кератомы практически не перерождаются. Это поверхностные образования. Они могут сами слущиваться, теряя ороговевший слой. Но ни в коем случае нельзя их сдирать, травмировать. Удалить надо кожное образование, которое находится в «неудобном» месте: на шее (если человек носит цепочку) или в области талии, где родинку задевает ремень. Один пациент, любитель бани, еженедельно парился, растирался, хлестал себя веником — и в результате «замучил» родинку. Она переродилась в злокачественное новообразование, потому что раз в неделю получала термический ожог и травму. Мы постоянно говорим о симптомах перерождения родинки (это асимметрия, неровные края, изменение цвета, кровоточивость и другие). В Международный день меланомы, который проводился 10 мая, только специалисты нашего института бесплатно проконсультировали 888 пациентов и обнаружили у двух человек меланому, а у 32 — рак кожи. Им рекомендовано срочно обратиться к онкологам.



Как отличить обычную родинку от опасной? Как избавиться от папиллом? Часто ли надо обновлять карту родинок? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 27 мая, с 12:00 до 13:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит дерматоонколог Ирина Ивановна Сидоренко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 6 июня

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как надо наносить крем от солнца, чтобы защититься от рака кожи.

Тем временем астралийские ученые разработали методику анализа крови, позволяющего надежно диагностировать меланому на ранней стадии.

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